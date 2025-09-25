'Россия хочет к 2030 году быть готовой к столкновению с НАТО': министр обороны Нидерландов призвал продемонстрировать Путину силу

Россия хочет к 2030 году быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Страна-агрессор уже сейчас производит больше вооружения и мобилизует больше живой силы, чем ей нужно для ее войны в Украине. Поэтому Европа должна продемонстрировать РФ силу и предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс на Европейском форуме оборонных инноваций (EDIF) в Гааге. Он отметил, что мир возможен только через силу, и призвал наращивать и ускорять поддержку Украины.

"Мы все должны осознавать, насколько тесно связаны безопасность Украины и безопасность остальной Европы. Имперские амбиции Путина выходят за пределы территории Украины. Он стремится разделить Запад, подорвать наши союзы", – подчеркнул Брекельманс.

Брекельманс назвал единственный способ сохранить безопасность в Европе

Он отметил, что Россия перешла на "военные рельсы" и объемы военного производства "будут только расти в ближайшие годы". РФ пополняет свои стратегические резервы.

"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовы. И наш единственный вариант – мир через силу. Мир через силу означает, что мы должны предоставить Украине надежные гарантии безопасности. И мы должны сделать все возможное, чтобы в случае достижения прекращения огня или мирного соглашения – это не было простой паузой перед новой волной агрессии. Мы также должны четко дать Путину понять: любое враждебное действие против страны НАТО будет встречено подавляющей силой. Это – единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе", – сказал министр обороны Нидерландов.

Он отметил необходимость не только укрепить свою оборону, но и увеличить поддержку Украины.

"Кроме укрепления наших оборонных возможностей мы должны наращивать и ускорять поддержку Украины. Мы должны гарантировать, что украинцы и в дальнейшем будут получать средства для самозащиты – не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", – заявил Брекельманс.

Он напомнил, что с 2022 года Нидерланды выделили более 13 миллиардов евро на военную помощь Украине, и по состоянию на конец августа этого года уже было предоставлено почти 9 миллиардов. Часть этой помощи составляют коммерческие закупки.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что поставки американского оружия Украине будут продолжаться непрерывно. На пакеты военной помощи уже выделено 2 млрд долларов.

