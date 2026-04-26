В Румынии вблизи украинской границы нашли новые обломки дрона: что известно

В Румынии в уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерени обнаружили новые фрагменты беспилотника. Район оперативно оцепили, а на место выехала совместная группа военных и разведчиков для обследования обломков.

Видео дня

Инцидент расследуют компетентные органы. Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Сигнал о возможном наличии обломков беспилотника поступил в воскресенье, 26 апреля. После этого территорию оперативно взяли под контроль сотрудники Министерства внутренних дел, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц и обеспечить безопасность.

На место происшествия направили команду специалистов из Министерства обороны и Службу румынской разведки. Собранные обломки планируют изъять для дальнейшей экспертизы. Власти Румынии отмечают, что все процедуры проводятся в соответствии со стандартами безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 25 апреля во время российской атаки по Одесской области на территории Румынии зафиксировали падение дрона. Жители муниципалитета Галац сообщили о падении объекта в 02:31.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!