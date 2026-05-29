'Война России против Украины пересекла еще одну черту': в ЕС отреагировали на попадание дрона в многоэтажку в Румынии

Ударив "Шахедом" по многоэтажке в Румынии, Россия "пересекла еще одну черту". Российская агрессия привела к ранениям людей уже на территории ЕС.

На атаку Европа ответит усилением собственной безопасности и сдерживания на восточных рубежах, а также наращиванием давления на агрессора с помощью санкций. Об этом утром после атаки заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В ночь на 29 мая российский "Шахед" упал на многоэтажку в румынском городе Галац. На крыше дома вспыхнул пожар. Известно о двух пострадавших.

На удар отреагировала президент Еврокомиссии.

"Война России против Украины пересекла еще одну черту. Российский беспилотник ударил по густонаселенной территории в Румынии, ранив гражданских лиц. На территории ЕС. Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом", – отметила фон дер Ляйен.

Она добавила: на эту атаку Евросоюз ответит усилением санкционного давления на агрессора

"Продолжая усиливать нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать наращивать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", – отметила руководительница Еврокомиссии.

Угрозу в Европе воспринимают серьезно, в европейских столицах растет беспокойство.

