'Россия понимает только язык силы': как на Западе отреагировали на попадание дрона в многоэтажку в Румынии

В ночь на 29 мая, во время российской атаки на Украину, дрон агрессора залетел на территорию Румынии и попал в одну из многоэтажек в городе Галац. В результате террористических действий РФ, известно о по меньшей мере двух пострадавших.

Видео дня

Западные политики отреагировали на инцидент, отметив солидарность с Румынией, поддержку Украины и усиление большего давления на Москву. Их реакции собрал OBOZ.UA.

Террористические действия РФ выходят за пределы Украины

По словам американского политика из Республиканской партии Джо Уилсона, РФ не спровоцировано нарушила границу Румынии, что является очередным нападением на одну из стран НАТО.

"Россия, воинственно и ничем не спровоцированная, напала на Румынию. Семьи, спящие в своих домах, стали мишенью ракет военного преступника Путина и иранских беспилотников. Это не первое нападение России на государство НАТО. Сдерживание – единственный способ остановить извращенные действия России. Россия понимает только язык силы. Неудачная Советская империя мертва и никогда не должна вернуться", – говорится в его посте.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в ответ на ночную атаку Европейский Союз будет усиливать собственную безопасность и наращивать давление на агрессора через санкционные механизмы.

"Российская агрессивная война пересекла еще одну границу. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС. Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом. Продолжая укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию. Мы готовим 21-й пакет санкций", – подчеркнула чиновница.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отметил, что российский диктатор Владимир Путин пытается компенсировать провалы на фронте усилением воздушных атак, которые выходят за пределы Украины.

"Россия может и ослабевать на поле боя в Украине, но она продолжает достигать своих целей с помощью жестоких атак беспилотниками и ракетами. Растущая нервозность Путина из-за этих неудач увеличивает риск опасных инцидентов. Вчерашний удар беспилотника по жилому дому в Румынии является ярким напоминанием о том, что агрессия России выходит за пределы Украины и непосредственно угрожает союзникам НАТО. Эстония тесно координирует свои действия с Румынией и союзниками. Сдерживание и оборонительная позиция НАТО, особенно противовоздушная оборона, должны быть усилены", – написал он на платформе Х.

Политик подчеркнул, что партнеры должны и в дальнейшем поддерживать Украину и усиливать давление на Россию с целью прекращения войны, в частности через принятие мощного 21-го пакета санкций ЕС, который предусматривает полный запрет морских перевозок.

О максимальном усилении давления на Россию заявила и премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"Еще одно вторжение беспилотников на восточный фланг НАТО в результате войны России против Украины – на этот раз в Румынии, с ранениями. Это не должно стать новой реальностью, к которой мы просто привыкаем. Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом. Это еще раз подчеркивает настоятельную необходимость максимального давления на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую и преступную войну, усилила поддержку Украины и приняла решительные шаги для укрепления восточного фланга НАТО", – отмечается в сообщении.

На инцидент с дроном отреагировали и в Кабинете государственного министра и иностранных дел Португалии.

"Португалия решительно осуждает российскую атаку, в результате которой беспилотник ударил по румынскому городу Галац, в результате чего два человека получили ранения. Мы выражаем полную солидарность с Румынией и Украиной", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Ночью 29 мая в Румынии, в городе Галац, прогремел взрыв: российский беспилотник попал в жилую многоэтажку города, там начался пожар на 10 этаже. Известно о двух пострадавших из-за этого удара БПЛА. Из здания эвакуировали 70 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии уже неоднократно находили российские дроны, которые летели атаковать Украину. В частности, в уезде Тулча между населенными пунктами Лункавица и Векерени нашли фрагменты российского беспилотника.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!