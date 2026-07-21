Российские самолеты пытались вести наблюдение за системой ПВО Польши: министр обороны рассказал подробности

Россия активизировала разведывательную деятельность вблизи воздушного пространства Польши с целью получения информации о системе ПВО. Всего за три дня самолеты страны-агрессора несколько раз предпринимали попытки наблюдения.

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Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после правительственного совещания, посвященного вопросам безопасности, передает "Укринформ". Политик также предупредил о риске новых гибридных провокаций со стороны РФ и заверил, что Варшава продолжает тесную координацию с Киевом и союзниками по НАТО.

"Три самолета в течение трех дней подряд пытались вести наблюдение за польской системой противовоздушной обороны. Это свидетельствует о постепенном наращивании Россией уровня эскалации", – подчеркнул польский министр.

Польша готовится к возможным гибридным атакам со стороны России

Косиняк-Камыш отметил, что между Польшей и Украиной продолжается непрерывный обмен информацией о ситуации в воздушном пространстве. Отдельно он отметил, что во время правительственного совещания внимание уделили и возможным сценариям эскалации гибридной войны со стороны России.

"Одной из тем сегодняшнего совещания была угроза со стороны России в виде провокаций и эскалации гибридной войны – то есть таких действий, как глушение GPS, разнообразные диверсионные акции, различные провокации с использованием дронов, в которых могут задействоваться также украинские воздушные суда, захваченные или перехваченные Россией в течение последних недель в результате интенсивных действий Украины по уничтожению критической инфраструктуры России", – сообщил политик и добавил, что в зоне риска также находятся страны Балтии, Финляндия и Румыния.

В связи с этим польские военные, пограничная служба, полиция и спецслужбы усилили координацию между собой, а также активно взаимодействуют с союзниками на восточном фланге НАТО.

Министр отметил, что государства региона уже повышают уровень готовности к возможным инцидентам и потенциальным гибридным угрозам.

Напомним, ранее западные СМИ отмечали, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант проведения провокации на восточном фланге НАТО: в Польше или в странах Балтии. Речь идет скорее не об открытой атаке, а об определенной гибридной операции.

Вместе с тем глава Агентства разведки Польши полковник Павел Шота заявил, что Россия представляет реальную и непосредственную военную угрозу для стран восточного фланга НАТО. Москва может прибегнуть к провокациям против стран Балтии, в частности с использованием так называемых "зеленых человечков".

Как сообщал OBOZ.UA, Польша и Румыния начали развертывать американскую систему Merops после серии вторжений в воздушное пространство НАТО, которые выявили уязвимость альянса и вызвали беспокойство в Европе. Помимо вышеупомянутых стран, Merops также будет использовать Дания.

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