«Россия может задействовать „зеленых человечков“ в Прибалтике»: глава разведки Польши бьет тревогу

Россия представляет собой реальную и непосредственную военную угрозу для Польши и стран восточного фланга НАТО. Москва может прибегнуть к провокациям против стран Балтии, в частности с использованием так называемых "зеленых человечков".

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Об этом заявил глава Агентства разведки Польши Павел Шота в интервью польскому изданию RP.pl. Он подчеркнул, что Россия рассматривает Польшу и страны восточного фланга НАТО как препятствие для реализации своих имперских целей.

"Наблюдая за тем, что происходит в Украине, за тем, как у России сейчас не ладится война, появляется дополнительный повод для беспокойства, что Москва может и в дальнейшем идти по пути эскалации", – сказал он.

Сценарии эскалации

По словам Шоты, Россия способна продолжать войну против Украины еще несколько лет. Он отметил, что Кремль готов жертвовать благосостоянием населения, экономикой и инвестициями ради того, чтобы завершить войну таким образом, который позволит объявить о победе.

Глава польской разведки также заявил, что война стала большим унижением для диктатора Владимира Путина. Он считает, что российские спецслужбы и военное руководство ошиблись, рассчитывая на быстрый захват Украины. По мнению Шоты, для российского президента принципиально важно, чтобы эта война вошла в историю как его успех.

"Именно поэтому мы имеем дело с непредсказуемостью со стороны России", – подчеркнул он.

Угроза Прибалтике

Павел Шота подтвердил, что польская разведка рассматривает сценарии российских провокаций против стран Балтии. Среди возможных вариантов он назвал использование так называемых "зеленых человечков" – военных без опознавательных знаков, которых Россия применяла во время оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе.

По его словам, Москва систематически расширяет границы допустимого, проверяя реакцию Альянса. "Россия систематически сдвигает красные линии, тестируя реакцию НАТО. Цена таких провокаций для Москвы невысока, а Альянс в основном реагирует политическими методами, что поощряет дальнейшую эскалацию", – заявил глава польской гражданской разведки.

Отдельно он выразил обеспокоенность растущей зависимостью Беларуси от России. По словам Шоты, на белорусской территории создается инфраструктура для размещения систем, способных нести ядерное оружие, в частности комплекса "Орешник", а также регулярно проводятся ядерные учения.

В то же время он сообщил, что Агентство разведки Польши поддерживает собственные каналы связи с Минском. По его словам, это, среди прочего, помогло добиться освобождения польского журналиста и общественного деятеля Анджея Почобута.

Шота также заверил, что Польша не будет оставаться пассивной в ответ на агрессивные действия России и Беларуси. Он заявил, что польская разведка располагает инструментами для проведения наступательных операций, в частности в киберпространстве.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский де-факто предъявил белорусскому диктатору Александру Лукашенко ультиматум: в течение недели тот должен убрать с территории Беларуси ретрансляторы, наводящие российские БПЛА на Украину. Если этого не произойдет, украинцы сделают это сами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на территории Беларуси вблизи границ с Украиной, по состоянию на 26 июня, не наблюдается скопления воинских подразделений. В то же время в глубине соседней страны действительно строятся инфраструктурные объекты двойного и военного назначения.

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