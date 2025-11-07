Польша и Румыния начали разворачивать американскую систему защиты от российских дронов: что известно о Merops

Польша и Румыния начали разворачивать американскую систему противодействия беспилотникам Merops. Это необходимо, чтобы усилить защиту восточного фланга НАТО после ряда воздушных инцидентов.

Система, которая сама по себе компактная и мобильная, применяет искусственный интеллект для обнаружения и нейтрализации дронов – от стратегических объектов до полевых подразделений. Об этом пишет АР.

Что известно

Польша и Румыния начали развертывание Merops после серии вторжений в воздушное пространство НАТО, которые выявили уязвимость альянса и вызвали беспокойство в Европе.

Merops – американский комплекс, настолько компактный, что помещается в кузове среднего пикапа, – распознает вражеские дроны и приближается к ним, используя искусственный интеллект для навигации в условиях помех спутниковой и электронной связи.

По данным военных представителей НАТО, кроме Польши и Румынии, на мероприятиях по усилению обороны восточного фланга эту систему также будет применять Дания. Цель развертывания – сделать границы с Россией настолько защищенными, чтобы отпугнуть потенциальные попытки пересечения от Норвегии на севере до Турции на юге.

Потребность в такого рода решениях возросла после инцидента в начале сентября, когда около двадцати беспилотников проникли в воздушное пространство Польши; дорогие истребители были подняты для реагирования на относительно дешевые дроны.

Позже Румыния также подверглась вторжениям беспилотников – эти аппараты видели вблизи военных баз в Бельгии и Дании, а также их пролет привел к временному закрытию аэропортов Копенгагена, Мюнхена, Берлина и Брюсселя.

Происхождение части этих беспилотников не всегда можно было однозначно связать с Россией или ее войной в Украине, но необходимость усиления обороны стала очевидной: длительная борьба с дронами или более масштабные вооруженные действия быстро истощат бюджеты и ограниченные запасы ракет у западных армий.

"Эта система обеспечивает очень точное обнаружение", – отметил полковник Марк Маклеллан, помощник начальника штаба оперативного отдела Командования сухопутных войск НАТО.

По его словам, Merops может нацеливаться на дроны и сбивать их с минимальными затратами, что гораздо дешевле, чем поднимать в воздух F-35 для перехвата.

Беспилотники, летающие низко и медленно, трудно обнаруживать радиолокацией, настроенной на быстрые цели – их также легко спутать с птицами или малыми самолетами. Представители НАТО говорят, что Merops заполняет эти пробелы: система либо непосредственно атакует вражеский дрон, либо передает целевую информацию наземным или воздушным силам, предоставляя командирам время на оценку угрозы.

"Merops дает командирам определенное время, чтобы оценить угрозу и решить – стрелять или нет", – добавил бригадный генерал Томас Ловин.

Он также отметил, что систему можно использовать для защиты критически важной инфраструктуры, например аэропортов, а также для прикрытия маневрирующих войск.

Инвестором проекта называли бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта. Как он, так и сама компания производитель отказываются от комментариев, представители министерств обороны Польши и Румынии также не давали публичных заявлений.

Российские вторжения привлекли внимание Европы к новым формам войны и подчеркнули потребность в дополнительных противодронных средствах. Merops – одна из ряда технологий, которые должны помочь европейским войскам получить преимущество в противостоянии с беспилотниками.

Европейские компании параллельно разрабатывают собственные системы противодействия дронам и противодронные ракеты, а страны ЕС согласовывают совместную работу над "стеной беспилотников" на восточной границе блока.

Руководство американских войск в Европе также выступает за создание эшелонированной линии сдерживания на восточном фланге: сети датчиков и системы командования и управления, которые будут работать с различным оборудованием и позволят заменять отдельные элементы в процессе их обновления или списания.

Вторжение дронов и общая нестабильность на восточном фланге НАТО рассматриваются как следствие четырехлетней войны России в Украине, которая стала площадкой для быстрой эволюции беспилотных технологий. Merops выбрали также потому, что система показала эффективность в реальном применении в Украине – "если что-то там не работает, вероятно, не стоит это покупать", – отметили в НАТО.

Беспилотники постоянно совершенствуются, и каждый новый тип требует отдельных решений: сначала – выявить угрозу, а дальше – очень быстро разработать метод ее нейтрализации, говорит бригадный генерал Закариас Эрнандес, заместитель начальника штаба планирования в командовании сухопутных войск НАТО. Это требует чрезвычайно быстрых производственных циклов – от идеи до появления на поле боя за несколько недель.

В то же времяРоссия также массово производит ударные беспилотники с камерами, реактивными двигателями и системами радиопротиводействия. Кремлевский диктатор Владимир Путин признавал, что в начале конфликта были пробелы в знаниях, но теперь Россия может развернуть более передовые технологии за короткое время. Представители НАТО подчеркивают: они отслеживают опыт, который показывает Россия в Украине, и должны быть к этому готовы.

Напомним, после инцидентов с беспилотниками вблизи военной базы Бельгия решила усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC). Министр обороны подчеркнул, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

Спецслужбы Бельгии подозревают, что за серией недавних инцидентов с дронами, которые нарушали авиасообщение и военные операции, может стоять иностранное государство. По их словам, вероятнее всего, это была Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, вооруженные силы Бельгии получили приказ сбивать любые неизвестные дроны над военными авиабазами. Программа защиты от дронов будет внедряться ускоренными темпами, а соответствующий план в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров.

