Риски в Черном море переориентировали перевозки зерна на Балтику: в Турции бьют тревогу

Рост рисков для безопасности морских перевозок и портовой инфраструктуры в Черном море приводит к изменению маршрутов мировой торговли зерном и увеличению спроса на мощности портов стран Балтии. Так, в последнее время заметно вырос спрос на отгрузку пшеницы из портов Латвии, Литвы и Эстонии.

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В августе в балтийских портах были зарезервированы мощности для погрузки около 1 млн тонн пшеницы. Это примерно на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет турецкое профильное издание Deniz Ticaret Gazetesi.

Поиск альтернативных портов

При этом в июле объем бронирований мощностей в балтийских портах для погрузки зерна был не менее чем в три раза больше в годовом исчислении.

Одной из основных причин переориентации перевозок является рост рисков, связанных с работой судов, портовой инфраструктурой и безопасностью перевозок в Черном море. "Неопределенность в цепочках поставок заставляет зернотрейдеров искать альтернативные порты погрузки и новые морские торговые маршруты", считают в DTG.

Кто покупает зерно

Спрос на зерно из балтийских портов растет, в частности, в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и Судане. В DTG выделили эти страны, поскольку их рынки традиционно в значительной степени зависели от российской пшеницы.

Покупателями балтийского зерна также стали Нигерия и Южная Африка.

Латвия, Литва и Эстония в этом сезоне потенциально могут экспортировать около 6 млн тонн пшеницы, считают в DTG. При этом ожидания нового урожая могут усилить роль балтийских портов в мировых зерновых перевозках, добавляют в издании.

Опасность в Черном море

У побережья Румынии в Черном море вечером 27 августа загорелось и впоследствии затонуло торговое судно. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что судно, вероятно, подверглось удару, однако окончательную причину инцидента должно установить расследование.

По словам президента Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимира Щелкунова, с июля 2026 года из-за систематических российских атак под угрозой оказались до 90% морских перевозок нашей страны.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении России полностью заблокировать Черное море. По его словам, РФ целенаправленно атакует портовую инфраструктуру Украины и суда с зерном и другой сельскохозяйственной продукцией.

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