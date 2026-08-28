У побережья Румынии загорелось и затонуло торговое судно: подозревают нападение

У побережья Румынии в Чёрном море вечером 27 августа загорелось и впоследствии затонуло торговое судно. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что корабль, вероятно, подвергся удару, однако окончательную причину инцидента должно установить расследование.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Румынская пограничная полиция подтвердила пожар на борту коммерческого судна, которое проходило через исключительно экономическую зону страны, но не назвала причину возгорания.

Что известно об инциденте

По словам Никушора Дана, судно могло быть поражено, после чего затонуло. Он подчеркнул, что пока нет информации о том, кто мог стоять за возможным ударом.

"Судно подверглось удару… похоже, оно затонуло", — сказал президент Румынии.

Дан также отметил, что инцидент произошёл за пределами территориальных вод Румынии. По его словам, обстоятельства происшествия должны быть установлены в ходе расследования, поэтому делать поспешные выводы пока не стоит.

Все люди на борту спасены

На момент инцидента на судне находились 12 человек. Всех членов экипажа удалось спасти.

Румынская пограничная полиция сообщила, что десять человек были эвакуированы её сотрудниками, причём один из спасённых получил ранение. Ещё двух человек подобрал экипаж другого торгового судна.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году судоходство и портовая инфраструктура Черного моря неоднократно становились целями атак. В 2026 году интенсивность таких атак возросла.

Напомним, 24 августа президент Украины Владимир Зеленский заявлял о намерении России полностью заблокировать Черное море. По его словам, РФ атакует портовую инфраструктуру Украины и суда с зерном и другой аграрной продукцией, однако, несмотря на это, ежедневно через порты Большой Одессы проходят несколько кораблей.

Как писал OBOZ.UA, 17 августа российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара было повреждено иностранное гражданское судно под флагом Того, четверо человек пострадали, один из них находился в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!