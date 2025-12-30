РФ не собирается нападать на страны Балтии: в Эстонии заявили, что Москва изменила свое поведение

На данный момент нет признаков того, что Россия собирается напасть на какую-либо из стран Балтии или на НАТО в целом. РФ изменила свое поведение и теперь пытается сдержать перевооружение Европы разговорами о мире. Также в Кремле пытаются убедить европейцев, что их усиление обороноспособности якобы отнимает деньги у других сфер, например у социальной.

Об этом в интервью ERR заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин. По его словами, Россия уважает НАТО и старается избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент.

"То, что мы видим сегодня, – у России в данный момент нет намерений нападать на какую-либо страну Балтии или на НАТО в более широком смысле. Мы видим, что в результате наших реакций Россия изменила свое поведение после различных инцидентов, которые происходили в регионе в целом", – сказал Розин.

Он напомнил об инцидентах, которые произошли некоторое время назад: повреждения подводных кабелей, вторжения дронов и самолетов в воздушное пространство НАТО. В результате реакций Запада и Альянса Россия "приняла разные меры, чтобы избегать подобных инцидентов в будущем", заявил эстонский офицер.

"Если посмотреть на то, что сегодня видно и публично, то траектории дронов над территорией Украины или в воздушном пространстве изменены таким образом, чтобы минимизировать риски. Мы видим, что, например, российские самолеты сегодня очень внимательно следят за тем, где они летают над Балтийским морем, и с болезненной точностью придерживаются своих маршрутов, чтобы не создавать инцидентов", – отметил он.

Кроме того, после запуска миссии НАТО в Балтийском регионе больше не происходило инцидентов с кабелями.

Каупо Розин не исключил того, что в будущем инциденты могут случиться, поскольку военная активность высокая – война в Украине продолжается активно, поэтому "теоретически это все еще возможно".

"Но мы не видим, чтобы Россия сейчас намеренно пыталась что-то эскалировать", – резюмировал глава разведки.

При этом он согласился, что если мир в Украине не наступит на условиях, при которых Россия потерпит явное поражение, это повышает риски для стран Балтии и всего НАТО. В таком случае РФ станет" более уверенной в себе и более наглой".

"Это, безусловно, фактор риска. Мы также видим, что даже если там возникнет какое-то перемирие, мир или замораживание конфликта – если до этого вообще дойдет, – то и в этом случае России все равно будут нужны значительные военные ресурсы, направленные против Украины", – сказал Розин.

В Эстонии знают, что Россия планирует проведение военной реформы, которая затрагивает и их регион – границы с Финляндией и Норвегией, Калининград. В Таллине будут следить за тем, насколько у РФ хватит этих ресурсов и сколько их реально высвободится с украинского направления.

Что думают другие эксперты и разведчики

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор Россия сократила сроки подготовки к возможным боевым действиям против других стран. В течение ближайших лет прямая российская агрессия угрожает странам Балтии.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015-2019), руководитель Украинского медиа-центра Валерий Чалый сказал, что если Россия пойдет войной на Европу, то кремлевский диктатор Владимир Путин может атаковать Финляндию, Швецию, страны Балтии и Польшу. Также в зоне риска – Молдова.

Чалый отметил, что главная цель Путина заключается в демонстрации уязвимости и неспособности Европы оказать эффективное сопротивление.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 18 декабря трое российских пограничников пересекли эстонско-российскую границу на востоке Эстонии. В министерстве внутренних дел заверили, что угрозы безопасности Эстонии после проникновения российских пограничников нет.

