РФ и Иран готовят совместные учения в Каспийском море: названа дата

Россия и ее союзник Иран проведут учения CASAREX 2025 в Каспийском море, откуда агрессор часто запускает ракеты по Украине. В них примут участие военно-морские силы обеих стран и сотрудники Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

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Мероприятия стартуют с 21 июля. Об этом сообщило иранское госагентство Tasnim.

По его данным, речь идет о комбинированных морских поисково-спасательных учениях. Их организатором выступают иранские ВМС и продлятся они в течение трех дней, начиная с понедельника.

"Эти учения состоятся при участии ВМС армии Ирана, КСИР, ВМС РФ и наблюдателей из стран прикаспийского региона", – заявило иранское агентство.

Там утверждают, что целью учений является "повышение уровня морской безопасности и взаимодействия ВМС прикаспийских стран".

Как сообщал OBOZ.UA, в июне Иран попросил Россию помочь ему в обеспечении противовоздушной обороны. Это произошло после массированных американских ударов по объектам ядерной программы Тегерана.

По данным аналитиков, Россия и Китай не предоставили Ирану никакой материальной помощи во время эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Эта ситуация поставила под сомнение реальность "оси авторитарных государств", о которой ранее говорили западные чиновники.

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