Глава МИД Ирана летал к Путину просить новые системы ПВО – WSJ
Хотя именно Иран обеспечил российского диктатора "оружием, которое помогает сеять смерть и разрушения в Украине" – дронами Shahed, Россия не помогла "иранским друзьям" защититься от ударов Израиля и США. Именно поэтому Тегеран снова просит Москву помочь в обеспечении противовоздушной обороны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 23 июня просил российского диктатора Владимира Путина предоставить иранцам новые системы ПВО, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на человека, информированного о содержании переговоров. Больше Ирану обратиться не к кому, добавляет издание.
Как известно, Россия и Иран имеют соглашение о стратегическом партнерстве. Более того, страны координируют свои действия.
Официально в России заявили, что ранее предлагали Ирану сотрудничество в области ПВО, но тот якобы не проявил интереса. А договор о стратегическом партнерстве не включает статьи, связанные с обороной, уточнял Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал Ирану только гуманитарную поддержку, и только "если будут какие-то запросы, конечно".
Израиль еще в течение прошлого года уничтожил в Иране все российские комплексы С-300, а более новые С-400 Москва иранским друзьям "хотя и пообещала, так и не поставила", отмечает издание.
Как сообщал OBOZ.UA, США в воскресенье, 22 июня нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, включая расположенный глубоко под землей комплекс Фордо. После этих ударов министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и собрался в Москву.
Тегеран еще в конце 2023 года договорился с Москвой о закупке ЗРК С-400, а также самолетов Су-35 и боевых вертолетов Ми-28. Но получил только тренировочные самолеты Як-130, цитирует WSJ сотрудника Фонда Карнеги за международный мир Николя Граевского. По словам последнего, производственные проблемы в России и дипломатическое давление со стороны других стран Персидского залива заставили РФ отказаться от поставок перечисленного вооружения.
Это – общая тактика Путина к его союзникам, пишет издание. Так было с Арменией, когда Россия ничего не сделала в рамках ОДКБ в ответ на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Так было с режимом Сирии, когда Путин согласился предоставить убежище диктатору Башару Асаду и его семье в Москве и начал договариваться с новым правительством о сохранении в стране своих военных баз.
"В Иране часто жалуются на то, что Китай и Россия вместо того, чтобы быть настоящими друзьями, используют изоляцию Ирана для получения дешевых природных ресурсов и продают ему второсортную военную технику по завышенным ценам, иногда даже не поставляя то, что обещали", – цитирует издание иранского специалиста из Стокгольмской школы экономики Тино Санандаджи.
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