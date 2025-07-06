Путин показал свое истинное лицо: СМИ узнали, почему в критический момент Иран остался без помощи

Россия и Китай не оказали Ирану никакой материальной помощи во время эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем. Эта ситуация поставила под сомнение реальность "оси авторитарных государств", о которой ранее говорили западные чиновники.

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Об этом пишет The New York Times. Хотя Россия в войне против Украины получала поддержку от Китая, Ирана и Северной Кореи, новая фаза ближневосточного кризиса показала пределы этого сотрудничества. Несмотря на то, что Иран поставлял Москве дроны, баллистические ракеты и нефть, ни одна из трех союзных стран не поддержала Тегеран во время израильско-американских ударов по его территории.

Китай и Россия ограничились формальными заявлениями об осуждении действий США. Однако ни одна из них не оказала Ирану реальной помощи и "не пошевелила пальцем" в ответ на бомбардировку его ядерных объектов.

"Реальность этого конфликта оказалась такой, что Россия и Китай не побежали на помощь Ирану", – сказал директор Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев. По его словам, это лишь обнажает ограничения всей идеи "оси".

Габуев добавил, что и Россия, и Китай достаточно эгоистичные страны и не хотят ввязываться в войны других. "Это очень разные войны и разные конфликты. Страны не обязательно разделяют одинаковые структуры, ценности и институциональные связи так же, как США и их союзники", – пояснил эксперт.

Четыре страны – Россия, Китай, Иран и Северная Корея – имеют авторитарные режимы и выступают против американской гегемонии, но их "ось" держится скорее на ситуативных интересах, чем на общих ценностях.

Только Москва и Пхеньян имеют формальный договор о взаимной обороне. Кроме поставок оружия, Северная Корея направила более 14 000 солдат воевать на стороне России в Украине, и планирует отправить еще.

Их связь коренится в общем коммунистическом прошлом и антиамериканской войне на Корейском полуострове с 1950 по 1953 год, в которой также участвовал Китай времен Мао.

Эта история также объясняет тесные связи между Китаем и Россией. Лидеры двух стран в течение многих лет установили личную связь, а их правительства объявили о партнерстве "без ограничений" лишь за несколько недель до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Китай до сих пор видит ценность в соблюдении некоторых международных норм, пропагандировавшихся дотрамповской Америкой и демократическими странами, и воздерживался от отправки значительной помощи России в сфере оружия во время войны. Но, по словам американских чиновников, он помог восстановить оборонно-промышленную базу России, и продолжает быть одним из крупнейших покупателей российской нефти.

Россия и Иран никогда не имели таких отношений как РФ с Китаем

Одна из проблем – религия. Иран – это теократия с таким типом правящего органа, к которому три другие светские, традиционно социалистические страны относятся с подозрением. И Россия, и Китай с тревогой относятся к распространению исламского фундаментализма. Лидер Китая Си Цзиньпин принял крайние меры даже против умеренных мусульман, подавив некоторые исламские практики среди этнических уйгуров и казахов на северо-западе своей страны.

"Нет общих ценностей, кроме расплывчатых банальностей о "многополярном мировом порядке", и есть немало противоречий", – сказал историк из Университета Джонса Хопкинса Сергей Радченко. "Путин указал, какие они: его отношения с соседями Ирана, включая Израиль и арабские государства, слишком важны, чтобы приносить их в жертву на алтаре российско-иранской дружбы. Он циничный манипулятор, заинтересованный лишь в своих стратегических интересах, и если это означает бросить Иран под колеса, то он готов это сделать. Конечно, это чувство полностью взаимное в Тегеране", – добавил Радченко.

14 июня Путин и Трамп обсудили войну Ирана с Израилем. Российский диктатор даже предложил посредничество, напомнив, что помог Ирану построить атомную станцию и возводит еще два реактора. Говоря о партнерстве России с Ираном, он сигнализировал о нежелании помогать стране в войне.

"Мы никому ничего не навязываем – мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации", – сказал Путин. "Но решение, конечно, зависит от политического руководства всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля".

23 июня, через день после ударов США, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи встретился с Путиным в Москве, но официальное коммюнике не содержало ничего конкретного, лишь общие заявления о "дружбе". В тот же день Иран нанес символический удар по американской базе в Катаре, а затем согласился на прекращение огня.

Китай, со своей стороны, также не стал активно вмешиваться. Глава КНР Си Цзиньпин призвал к деэскалации, а после американских ударов Китай обвинил США в нарушении устава ООН. Однако, как и Россия, Пекин не оказал Ирану никакой реальной помощи.

Китай годами строил экономические связи с Саудовской Аравией и ОАЭ – соперниками Ирана. Учитывая зависимость от нефти из региона, Пекин не заинтересован в длительном конфликте, который угрожал бы его энергетической безопасности.

В 2023 году Китай даже сыграл ключевую роль в нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а также расширил контакты с режимом Башара Асада в Сирии. Но после свержения Асада и ослабления Ирана, Пекин занял выжидательную позицию, внимательно анализируя, кто станет доминирующей силой в регионе.

Исследовательница Юнь Сун из вашингтонского Центра Стимсона считает, что "ось" в широком смысле все еще существует. Хотя четыре страны не имеют соглашения о взаимной обороне, которое бы обязательно объединяло их всех, по ее словам, они разделяют "антиамериканский, антизападный и антилиберально-демократический" взгляд.

"Согласование сил, которое не предусматривает взаимной обороны, в конце концов, является согласованием сил. Тот факт, что они не будут воевать друг за друга в войне, не делает их сотрудничество и коллективное позиционирование менее проблематичным. Китай предоставил Ирану ядерные и ракетные технологии. Он финансировал войну России и поддерживал Северную Корею на жизнеобеспечении", – объяснила Сун.

Впрочем, отношение Пекина к Ирану остается настороженным. Китайские чиновники не доверяют духовному руководству Исламской Республики, считая "слишком наивным, оппортунистическим и нерешительным в своих внешних отношениях".

26 июня, после объявления перемирия с Израилем, министр обороны Ирана Азиз Насирзаде впервые с начала войны совершил визит в Китай. Он прибыл в город Циндао на саммит Шанхайской организации сотрудничества, евразийской группы безопасности, которую возглавляют Китай и Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран во время 12-дневной войны нанес удары по пяти важным израильским военным объектам. Эту информацию удалось установить на основе спутниковых радарных снимков для выявления повреждений от бомб в зонах боевых действий, которые ранее не публиковались из-за цензуры в Израиле.

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