'Режим Мадуро давно нелегитимен, но...': как мировые лидеры отреагировали на действия США в Венесуэле

После операции США в Венесуэле ряд мировых лидеров отреагировали на задержание президента страны Николаса Мадуро. Государства отмечают соблюдение международного права и поддержку демократического перехода власти.

Видео дня

Соответствующие заявления появились на страницах чиновников в соцсетях. Официальные заявления правительств Финляндии, Франции, Германии и Италии подтверждают непризнание нынешнего режима Мадуро.

Канцлер Германии Фридрих Мерц

На странице в Х (бывший Twitter) Мерц подчеркнул, что Мадуро привел страну к руине, а результаты последних выборов были сфальсифицированы, поэтому Германия не признает его легитимным лидером Венесуэлы.

"Николас Мадуро привел свою страну к руине. Последние выборы были сфальсифицированы. Поэтому, как и многие другие страны, мы не признали его президентство. Мадуро сыграл проблематичную роль в регионе", – говорится в заметке политика.

Президент Франции Эммануэль Макрон

Французский президент отметил, что народ Венесуэлы избавился от диктатуры Мадуро, который подорвал свободу и достоинство собственного народа.

"Венесуэльский народ сегодня избавился от диктатуры Николаса Мадуро и может только радоваться. Захватив власть и поправ основные свободы, Николас Мадуро серьезно подорвал достоинство собственного народа", – говорится в заявлении политика.

Лидер также отметил, что его страна ожидает мирного и демократического перехода власти и поддерживает избранного президента Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

"Будущий переход должен быть мирным, демократическим и таким, что уважает волю венесуэльского народа. Мы желаем, чтобы президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, смог быстро обеспечить этот переход. Сейчас я обмениваюсь мнениями с нашими партнерами в регионе. Франция полностью мобилизована и бдительна, в частности для обеспечения безопасности своих граждан в эти неопределенные времена", – добавил Макрон.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

В официальном заявлении Джорджи Мелони говорится о том, что Италия не признает военные операции как способ устранения режима, однако поддерживает оборонительные действия против гибридных угроз, влияющих на безопасность. Страна также призывает к немедленному освобождению граждан западных стран, заключенных в Венесуэле.

"Согласно давней позиции Италии, правительство не считает внешние военные действия путем к преодолению тоталитарных режимов. В то же время оно считает оборонительные действия законными против гибридных атак на безопасность, как в случае государственных образований, подпитывающих и способствующих торговле наркотиками".

Также Мелони добавила, что ее страна не признавала легитимности президента Венесуэлы Мадуро.

"Италия всегда поддерживала стремление народа Венесуэлы к демократическому переходу в Венесуэле, осуждая репрессии со стороны режима Мадуро, чья самопровозглашенная победа на выборах никогда не была признана Италией или ее основными международными партнерами", – говорится в заявлении.

Президент Финляндии Александр Стубб

Финский лидер заявил, что режим Мадуро давно считается нелегитимным, а выборы 2024 года – явно несправедливы. Стубб также призвал уважать международное право и поддерживать демократический переход власти в Венесуэле, в соответствии со стратегическими интересами финской внешней политики.

"Режим Николаса Мадуро уже давно является нелегитимным. Выборы 2024 года были крайне несправедливыми. Финляндия уже заявляла об этом ранее, будучи частью ЕС. Союз также ввел санкции против Венесуэлы. Однако все государства несут ответственность за соблюдение международного права. Сохранение этого принципа отвечает жизненно важным интересам Финляндии. Это краеугольный камень нашей внешней политики. Сейчас важно поддерживать переход к демократическому правительству. Мы внимательно следим за ситуацией", – говорится в заметке Стубба.

Что предшествовало

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Как сообщал OBOZ.UA, венесуэльская музыкантка Исамар Фернандес, виолончелистка группы Los Iankovers, на украинском языке прокомментировала события на своей родине после сообщений о военной операции США и задержании диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. В родной стране ранее она была признана террористкой из-за поддержки Украины.

Также вице-президент Венесуэлы Делси Родригес обратилась к Соединенным Штатам Америки с требованием освободить задержанных президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Это должно быть сделано "немедленно".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!