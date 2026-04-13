Референдума не избежать: Мадьяр озвучил свою позицию относительно членства Украины в ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр высказался относительно перспектив вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, Киев должен пройти полный переговорный процесс, как и все другие страны-кандидаты.

В то же время в Будапеште не поддерживают идею ускоренного членства Украины в ЕС. Об этом он заявил в понедельник, 13 апреля.

Мадьяр подчеркнул, что Украина должна пройти все этапы переговоров по вступлению в Европейский Союз без каких-либо упрощенных процедур. По его словам, правила должны быть одинаковыми для всех государств-кандидатов.

Он подчеркнул, что процесс вступления в ЕС предусматривает сложные и длительные переговоры, которые охватывают многочисленные сферы — от экономики до верховенства права. По его мнению, сокращение этого пути невозможно.

Мадьяр заявил, что не поддерживает быстрое присоединение Украины к Евросоюзу. Свою позицию он объяснил тем, что страна находится в состоянии войны, а это, по его словам, делает невозможным полноценный переговорный процесс.

"С одной стороны, мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны, абсолютно невозможно, чтобы страну, которая находится в состоянии войны, приняли в ЕС. Невозможно провести настоящие переговоры, пересмотреть многочисленные разделы о вступлении..." - сказал он.

Будущий глава правительства также сообщил, что в случае завершения Украиной переговоров о вступлении в Венгрии будет проведен референдум по поддержке ее членства в ЕС.

Таким образом, окончательное решение, по его словам, должно приниматься с учетом позиции венгерского общества.

"Если Украина проведет переговоры до конца, то в Венгрии состоится референдум относительно того, принимать ли ее в Союз, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшее время, и не в следующие 10 лет", - добавил он.

Петер Мадьяр также заявил о готовности к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, такой разговор мог бы состояться, в частности, на полях заседаний Европейского совета.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Их партия Орбана разгромно проиграла: по предварительным подсчетам, "Тиса" получает конституционное большинство.

Победа оппозиционной партии настолько убедительна даже до завершения подсчета голосов, что Мадьяра поздравил даже Орбан.

Зато лидер "Тисы" призвал своего оппонента и его правительство безотлагательно уйти в отставку, зато, считает Мадяр, нужно создать "переходное правительство".

