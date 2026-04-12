Конец эпохи Орбана: действующий премьер Венгрии поздравил лидера оппозиции с победой на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил своего оппонента Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах. По его словам, результаты голосования являются "понятными и очевидными".

Орбан признал свое поражение в речи к избирателям. "Результаты выборов, хотя и не окончательные, являются понятными и очевидными. Ответственность и возможность управлять страной нам не достались. Я поздравил партию-победителя", – сказал он.

Мадьяр в Facebook подтвердил, что Орбан поздравил "Тису" с победой по телефону. Лидер оппозиции также поблагодарил венгров за их выбор.

Напомним: в Венгрии по состоянию на 20:00 по киевскому времени закрылись избирательные участки. Явка за полчаса до завершения голосования на парламентских выборах составила 77,8% и стала рекордной.

После этого начался подсчет голосов, который продвигается очень быстро и свидетельствует об уверенном лидерстве "Тисы".

Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

Мы рассказывали, что эти выборы называют самыми непредсказуемыми и судьбоносными за последние 16 лет. Виктор Орбан, который бессменно занимает пост премьер-министра с 2010 года, впервые столкнулся с реальной угрозой потери власти.

Обо всем, что происходит в Венгрии 12 апреля, читайте по ссылке.

