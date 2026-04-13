'Нам нужно переходное правительство': Петер Мадьяр требует от Орбана безотлагательно уйти в отставку

Глава партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана немедленно сложить полномочия и уйти в отставку. Такое требование он объяснил убедительной победой оппозиционной силы на выборах над партией "Фидес".

Видео дня

Об этом сообщает медиа. Мадьяр подчеркнул, что Орбан должен передать руководство страной без проволочек, не дожидаясь завершения всех процедур.

Заявление лидера партии "Тиса" прозвучало во время митинга его сторонников на берегу Дуная. Петер Мадьяр выступил перед избирателями после обнародования предварительных результатов, которые показали уверенное преимущество его политической силы и дальнейший рост отрыва от конкурентов.

Это позволило ему не только заявить о победе, но и заверить сторонников в способности партии осуществить "перезагрузку" страны.

"Тиса и Венгрия выиграли выборы. С большим, огромным отрывом. Мы будем иметь две трети в парламенте, и это позволит нам провести легкое преобразование, которое также будет мирным", – сказал он.

Следует отметить, что в венгерской политической системе именно две трети голосов открывают возможность для масштабных кадровых изменений. В то же время Мадьяр убежден, что Орбан должен передать власть без промедлений, не дожидаясь завершения всех процедур.

"Я призываю правительство к отставке. Нам нужно переходное правительство", – подчеркнул венгерский политик.

Мадьяр также призвал чиновников согласовывать свои действия с будущей властью, отметив готовность к коммуникации и консультациям с их стороны.

Напомним, в Венгрии завершилось голосование на парламентских выборах, явка на которых составила 77,8% и стала рекордной. Первые результаты подсчета голосов свидетельствуют о том, что оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра опережает правящую партию "Фидес" Орбана после подсчета 98,93% голосов.

Позже Орбан поздравил своего оппонента Петера Мадяра с победой на парламентских выборах. По его словам, результаты голосования являются "понятными и очевидными".

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Мадяра с победой на парламентских выборах и подчеркнул, что "готов развивать сотрудничество".

Как сообщал OBOZ.UA, во время выборов в Венгрии зафиксированы фальсификации на участках в пользу партии действующего главы правительства Виктора Орбана. Также поступали сообщения о возможных нарушениях во время голосования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!