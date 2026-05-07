ОАЭ тайно проводят танкеры через Ормузский пролив – Reuters

Объединенные Арабские Эмираты начали тайно вывозить нефть через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Для прохождения опасного участка танкеры выключают системы навигации, чтобы избежать возможных атак со стороны Ирана.

Об этом пишет Reuters. Издание ссылается на источники в отрасли, спутниковые данные и информацию сервисов мониторинга судоходства.

Танкерные рейсы с выключенными трекерами

По данным агентства, в апреле государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC смогла экспортировать не менее 6 миллионов баррелей нефти — 4 миллиона баррелей марки Upper Zakum и 2 миллиона баррелей Das crude.

Нефть перевозилась четырьмя танкерами, которые проходили через Ормузский пролив с выключенными системами автоматической идентификации. Такая практика затрудняет отслеживание маршрутов судов и снижает риск их обнаружения иранскими силами.

Рискованные маршруты

Маршрут остается очень опасным для танкеров, поскольку они рискуют быть атакованными со стороны Ирана. Так, 4 мая иранские дроны атаковали в Ормузском проливе пустой танкер Barakah.

Корабли применяют метод, который ранее активно использовал сам Иран для обхода американских санкций. Судна движутся с выключенными транспондерами автоматической системы идентификации, что уменьшает вероятность того, что их заметят иранские войска.

Часть грузов после выхода из пролива перегружают на другие суда. Далее нефть транспортируют на нефтеперерабатывающие заводы в Юго-Восточной Азии или в хранилища в Омане.

В частности, танкер Hafeet перевез 2 миллиона баррелей нефти марки Upper Zakum, после чего груз передали греческому супертанкеру Olympic Luck, который доставил нефть на малазийский НПЗ.

Другой танкер – Aliakmon I – перевез 2 миллиона баррелей нефти марки Das crude в хранилище в Омане.

Покупатели готовы переплачивать

Рискованные маневры осуществляют, чтобы преодолеть острый дефицит сырья, который поднял мировые цены на нефть до более 100 долларов за баррель. Источники сообщают, что азиатские НПЗ готовы платить рекордные надбавки.

Так, один из грузов марки Upper Zakum был продан с рекордной надбавкой – 20 долларов за баррель сверх официальной стоимости за поставки из опасной зоны.

Также по данным Kpler и SynMax, два танкера класса Suezmax перевозили по 1 миллиону баррелей нефти марки Upper Zakum в Южную Корею.

В то же время другие страны Персидского залива значительно сократили экспорт из-за угрозы атак. Ирак, Кувейт и Катар ограничили продажи, а Саудовская Аравия переориентировала часть поставок через Красное море.

Госкомпания ОАЭ планирует продолжить экспорт нефти

По данным источников Reuters, компания ADNOC намерена и в дальнейшем продавать нефть с терминалов внутри Персидского залива. В конце апреля компания сообщила части клиентов о возможности загрузки нефти марок Das crude и Upper Zakum в мае из-за перегрузки за пределами Ормузского пролива – в частности у портов Фуджейра и Сохар.

Сейчас ADNOC также ведет переговоры с азиатскими нефтеперерабатывающими компаниями о новых поставках нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран допустил возможность прохода судов через Ормузский пролив. КСИР 6 мая сообщил о разблокировании пролива, заявив, что возможность безопасного прохода судов возможен только по "новым процедурам". При этом никаких подробностей указанных "новых процедур" в КСИР не предоставили.

