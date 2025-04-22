"Общение было неофициальным": Хегсет впервые прокомментировал скандал со вторым чатом в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет прокомментировал скандал со вторым чатом в мессенджере Signal, в котором он делился подробностями атаки на йеменских хуситов. Он утверждает, что не сообщал там ничего секретного.

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Об этом сообщает NBC News. Американский министр подчеркнул, что серьезно относится к засекречиванию информации, а секретные данные, по его словам, крайне важно беречь.

"То, чем делились через Signal, тогда и сейчас, как бы вы ни охарактеризовали, было неофициальными, несекретными согласованиями координации в СМИ и других вещей. Это то, что я говорил с самого начала", – отметил Хегсет.

По словам министра, информация о втором чате появилась в СМИ из-за экс-сотрудников, которые "стараются слить данные и саботировать программу президента и то, что мы делаем". Он подчеркнул, что все, что делает администрация Дональда Трампа, "не подлежит сомнению".

"Мы за бойцов. Мы за президента, и все это не основывается на реальности", – заявил глава Пентагона.

Ранее в New York Times впервые сообщили о существовании второго чата Signal, где Гегсет мог поделиться деталями мартовской атаки на йеменских хуситов. Туда входили 13 человек, в том числе, по данным источников, его начальник штаба Джо Каспер, заместитель Дарин Сельник, юридический советник Тим Парлатор, брат Фил (который также работает советником в Пентагоне) и жена Дженнифер (бывшая продюсерша Fox News). Ни один другой член правительства на уровне министров не участвовал. Однако в Пентагоне отрицают такую информацию, а Трамп назвал работу министра обороны "прекрасной".

По словам источников, Хегсет поделился информацией после того, как помощник предупредил его осторожничать и не делиться конфиденциальной информацией в незащищенной системе связи перед операцией в Йемене.

Источники The Times утверждают, что во втором групповом чате, созданном Хегсетом, он присылал данные, похожие на те, что уже были в другом чате, где обсуждались, например, расписания полетов самолетов FA-18. Это подтвердил главный редактор The Atlantic и один из источников NBC News.

Спикер Минобороны Шон Парнелл возразил, что в чатах обсуждали секретную информацию. "Ни в одном чате Signal не было секретной информации", — написал он в соцсети X.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли назвала ситуацию "неисторией" и подтвердила, что никакая секретная информация не была передана в чатах.

"Независимо от того, сколько раз устаревшие СМИ пытались воскресить ту же неисторию, они не могут изменить тот факт, что ни одна секретная информация не была передана", — говорится в ее заявлении.

Во время мероприятия в Белом доме Хегсет не опроверг сообщения, но обвинил СМИ и информаторов во лжи: "Со мной это не сработает, потому что мы меняем Министерство обороны, и анонимные клеветы недовольных бывших сотрудников на старые новости не имеют значения".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга ошибочно добавили в чат в Signal, где Хегсет обсуждал оперативные планы ударов по Йемену, еще до их выполнения. Этот случай сейчас расследует Генеральная инспекция Минобороны, однако в Белом доме заявили о закрытии дела. В обоих чатах Хегсет использовал личный телефон, а не служебный.

Кроме того, Хегсет попал под пристальное внимание в прошлом месяце после того, как выяснилось, что его жена, бывшая продюсер Fox News, посещала конфиденциальные встречи Министерства обороны с лидерами Британии и НАТО. Она не является сотрудником Пентагона. То же касается его брата Фила, который работает в Департаменте внутренней безопасности.

На прошлой неделе из Пентагона уволили двух главных советников Хегсета – Дэна Колдуэлла и Дарина Сельника. Также ушел в отставку руководитель штаба Джо Каспер. Их подозревают в возможных утечках. Еще один высокопоставленный чиновник, Колин Кэрролл, также был вынужден покинуть пост. В совместном заявлении эти трое заявили, что не знают причин своего увольнения, и обвинили Минобороны в клевете.

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