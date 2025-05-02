Хегсет все еще под подозрением: республиканцы ждут результатов расследования распространения секретной информации в чате Signal

Действия министра обороны США Пита Хегсета, связанные с распространением в мессенджере Signal чувствительной военной информации, продолжают быть предметом расследования. Оно расширено, поскольку и.о. генинспектора Пентагона Стивен Стеббинс решил проверить и второй Signal-чат, связанный с министром, – тот, в котором участвовали жена, брат, юрист и помощники Хегсета.

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Об этом заявило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на неназванного помощника конгрессмена и другого человека, знакомого с ходом расследования. О начале внутреннего расследования стало известно в апреле.

Тогда Стеббинс объявил, что предметом изучения было использование Хегсетом "несекретного коммерческого приложения для обмена сообщениями" для обсуждения авиаударов США по Йемену.

Этот шаг касался закрытого чата в Signal, куда случайно был добавлен главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг.

Официальной информации о том, что проверка коснулась и второго чата, не было. "Расширенное расследование увеличивает риски для Хегсета, который отрицал публикацию секретной информации и сказал, что споры об использовании им Signal подогревались оппонентами", – отметили журналисты WSJ.

Главный фигурант первого скандала с Signal – советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц – был уволен 1 мая.

Неназванный источник рассказал изданию, что генеральный инспектор Пентагона сосредоточен на том, кто взял информацию из правительственной системы строгого режима секретности и поделился этими данными в Signal.

Известно, что за несколько часов до ударов по Йемену 15 марта генерал армии Майкл "Эрик" Курилла, возглавляющий Центральное командование США, отправил Пентагону планы ударов по защищенной электронной почте, прочитать которую можно было только с помощью строго секретной компьютерной системы.

Представители МО сообщили, что через несколько минут после этого некоторые подробности появились по крайней мере в одном из чатов Signal с участием Хегсета.

В первом чате (в котором участвовали представители правительства и журналист Голдберг) и Хегсет, и Уолтц делились конфиденциальной информацией, включая конкретное время использования истребителей F-18, беспилотников MQ-9 Reaper и крылатых ракет Tomahawk 15 марта.

Сенатор Джек Рид из Род-Айленда, высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам, сказал, что второй чат Signal (в котором участвовали члены семьи министра обороны и другие связанные с ним лица) "очень похож и поднимает те же вопросы, что и первоначальный чат".

Республиканские законодатели выразили поддержку Хегсету, но некоторые из них заявили, что ждут результатов расследования.

"Я считаю, что расследование важно, я подожду, чтобы увидеть, что они придумают", – признался сенатор-республиканец Джон Корнин от штата Техас.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Пит Хегсет утверждает, что во втором Signal-чате якобы не сообщал ничего секретного.

– Помимо этого, глава Пентагона попал под пристальное внимание после того, как выяснилось, что его жена Дженнифер Хегсет, экс-продюсер Fox News, посещала конфиденциальные встречи МО США с лидерами Британии и НАТО. Она не является сотрудником Пентагона. То же касается брата министра обороны Фила, который работает в Департаменте внутренней безопасности.

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