Хегсет обсуждал официальные дела Пентагона минимум в 10 чатах Signal – WSJ

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет обсуждал официальные дела Пентагона по меньшей мере в 10 чатах Signal. В частности, по крайней мере в одном случае Хегсет просил своих помощников распространить среди иностранных государств сведения о планах проведения военной операции.

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Об этом говорится в статье WSJ, которая ссылается на источники, знакомые с управленческой практикой главы Пентагона. Издание также сообщает, что министр обороны использовал незащищенную службу обмена сообщениями для обсуждения своих выступлений в СМИ, зарубежных визитов, рабочего графика и другой не секретной, но конфиденциальной информации.

Отмечается, что некоторые сообщения Хегсета были написаны его военным помощником, полковником морской пехоты Рики Бурией, который имел доступ к личному телефону секретаря. Именно Бурия в марте сообщил в чат-группе Signal, в которую входили жена, брат и личный адвокат министра, о запланированном ударе США по хуситам в Йемене.

Среди других сообщений Хегсета в различных чатах были его мысли относительно кадровых назначений, программ Пентагона, которым грозило сокращение финансирования, и подробности внутренних дебатов администрации по вопросам национальной безопасности.

По мнению экспертов, несмотря на то, что предыдущие администрации также использовали неофициальные мессенджеры, применение Signal для обмена информацией может представлять риск утечки конфиденциальных данных. По информации источников, Хегсет предпочитал Signal для управления ежедневной деятельностью Министерства обороны вместо использования значительной коммуникационной сети Пентагона. В его чаты входили, в частности, члены его службы безопасности, сотрудники его личного секретариата и секретариата заместителя министра, а также помощники по связям с общественностью.

Источники сообщают, что среди присланных им сообщений одними из наиболее чувствительных являются тексты, в которых помощникам поручалось информировать союзников о военных операциях. В некоторых случаях сообщения Хегсета исчезали без надлежащей регистрации, что потенциально является нарушением законодательства, которое требует хранения официальных документов.

Напомним, расследование действий министра обороны США относительно распространения конфиденциальной военной информации через мессенджер Signal не стоит на месте. Временный генеральный инспектор Пентагона Стивен Стеббинс решил проверить еще один Signal-чат, в котором участвовал министр, а именно тот, где общались его жена, брат, юрист и помощники.

Как сообщал OBOZ.UA, Пит Хегсет прокомментировал скандал со вторым чатом в мессенджере Signal, в котором он делился подробностями атаки на йеменских хуситов. Он отметил, что не сообщал там ничего секретного.

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