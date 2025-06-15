Трамп сообщил Нетаньяху, что США могут ударить по иранскому ядерному объекту в Фордо – СМИ

Американский президент Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США могут нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо при необходимости. В то же время Белый дом опроверг планы США относительно военной операции против Ирана, заявив, что сейчас не время для таких действий.

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Об этом сообщает The Times of Israel. По словам израильских чиновников, которые общались с Равидом, Трамп передал это сообщение Нетаньяху во время телефонных разговоров в течение последних нескольких недель. Объект в Фордо, расположенный глубоко под землей, может находиться за пределами военных возможностей Израиля для уничтожения без помощи США.

В то же время Белый дом официально опроверг информацию о планах удара, подчеркнув, что сейчас "не время для военной операции против Ирана".

Израиль продолжает кампанию против иранских ядерных и военных объектов, и дальнейшая судьба Фордо является критической для будущего региональной безопасности. По данным полуофициального иранского информационного агентства ISNA, объект в Фордо получилограниченные повреждения во время недавних израильских авиаударов.

Иранский завод Фордо расположенв 32 км к северо-востоку от города Кум и является подземным комплексом по обогащению урана. Этот объект находится под контролем Организации по атомной энергии Ирана и является вторым по значению после завода в Натанзе. Завод расположен на бывшей базе Корпуса стражей Исламской революции, что делает его очень защищенным и труднодоступным для израильских ударов.

Иранский завод был раскрыт МАГАТЭ в 2009 году после того, как западные спецслужбы обнаружили его существование. По соглашению с агентством, Иран обязан был сообщить о новом объекте за 180 дней до начала производства ядерного материала. Завод изначально предназначался для обогащения урана до 5% с около 3 тыс центрифугами, а с 2011 года там начали обогащение урана до 20% для медицинских целей.

По Совместному комплексному плану действий 2015 года завод в Фордо должен был быть перепрофилирован для исследовательских работ и ограничить обогащение, однако последние спутниковые снимки и отчеты свидетельствуют об активном восстановлении производства.

В 2023 году там был обнаружен уран с уровнем обогащения 83,7% – почти бомбового класса, что вызвало беспокойство в МАГАТЭ.

Предприятие глубоко спрятано в горной местности. Объект оснащен примерно 1000-3000 центрифугами, которые могут значительно ускорить процесс производства ядерного материала. Иран также разместил там зенитно-ракетные комплексы для защиты. Завод в Фордо является стратегически важным элементом иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA,под вечер 13 июня Израильнанес новые удары по Ирану. Два взрыва прогремели в районе иранского ядерного центра в Фордо. По данным Fars, взрывы произошли на поверхности центра в Фордо, тогда как ядерный объект расположен на глубине нескольких сотен метров под землей. На атакованном предприятии происходит процесс "реконверсии" обогащенного урана – это этап в процессе производства ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что знал о планах Израиля атаковать Иран. По словам американского лидера, его и его помощников предупредили об этом. Он назвал удары ЦАХАЛ по иранским ядерным объектам "очень успешной атакой".

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