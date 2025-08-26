Ракеты и оборудование: Трамп похвастался продажей НАТО оружия на миллиарды долларов

Президент США Дональд Трамп похвастался, что Соединенные Штаты продают ракеты и военное оборудование союзникам по НАТО на миллиарды долларов. По его словам, страны НАТО теперь финансируют большую часть войны в Украине, а США сосредотачиваются на производстве и продаже собственной продукции.

Видео дня

Об этом Трамп говорил во время заседания американского правительства, передает корреспондент Укринформа.

"Мы больше не участвуем в финансировании Украины, но мы участвуем в попытках остановить войну, остановить убийства в Украине... – сказал Трамп. – Поэтому мы продаем ракеты и военное оборудование – на миллионы и миллионы, и в конце концов миллиарды долларов – странам НАТО", – отметил президент.

Американское оружие пользуется спросом

Трамп подчеркнул, что американское оружие является "лучшим в мире" и пользуется высоким спросом среди союзников. Он также отметил активную работу оборонных заводов в США.

"Наши заводы удваивают и утраивают производство – там, где изготавливают Patriot и другие оборонные и наступательные системы вооружений".

Жизнь работников в США улучшается

По словам главы Белого дома, расширение оборонных заказов и другие инициативы администрации положительно влияют на уровень жизни работников в США. Трамп отметил, что зарплаты американских рабочих растут самыми быстрыми темпами за последние 60 лет.

"Рядовой американский работник уже увидел в этом году повышение на 500 долларов, и при этом нет инфляции", – добавил он.

"Сейчас я лажу с Зеленским"

Трамп также отметил, что"Зеленский тоже не совсем безгрешен" и добавил: "Знаете, Зеленский тоже не совсем невиновен. Для танго нужны двое, и я постоянно это говорю. Ты должен собрать их вместе".

"Сейчас я лажу с Зеленским, но отношения другие, потому что мы теперь не платим Украине. Мы платим сами себе. НАТО покупает все оборудование и полностью оплачивает его", - говорит он.

Как писал OBOZ.UA, Трамп заверил, что "не хочет зарабатывать на Украине", а стремится к завершению войны, которую против нашего государства развязала Россия.

"Я хочу спасти все эти жизни... Мы больше не теряем деньги на этом. Мы постоянно теряли деньги, а теперь не теряем никаких. Теперь мы продаем оружие НАТО", – сказал он.