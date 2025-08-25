'Я не хочу зарабатывать на Украине': Трамп похвастался, что поставляет оружие НАТО

Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что Штаты больше не тратят деньги на Украину. Теперь Америка продает свое вооружение странам НАТО и зарабатывает на этом.

Об этом Трамп сказал в понедельник, 25 августа, общаясь с журналистами в Белом доме. Он снова раскритиковал своего предшественника Джо Байдена – по словам Трампа, 46-й президент "обдирал США" и не знал, что делает.

"Я не обвиняю Украину. Я имею в виду, если они придут и попросят 100 миллиардов долларов, то они их получат. Но нас ждало 350 миллиардов долларов. Теперь мы зарабатываем деньги", – заявил политик.

Трамп заверил, что он "не хочет зарабатывать на Украине", а стремится к завершению войны, которую против нашего государства развязала Россия.

"Я хочу спасти все эти жизни... Мы больше не теряем деньги на этом. Мы постоянно теряли деньги, а теперь не теряем никаких. Теперь мы продаем оружие НАТО", – сказал он.

Соглашение о недрах компенсирует расходы США

Ранее Трамп рассказывал, что подписанное с Украиной соглашение о недрах дает Соединенным Штатам значительно больше выгоды, чем администрация экс-президента Джо Байдена потратила на поддержку во время полномасштабной агрессии России. Поэтому США получат редкоземельных металлов более чем на $350 млрд.

Тогда же Трамп заверил, что при его каденции бесплатная передача оружия Украине прекратилась.

"Мне удалось договориться с Украиной, и они были очень милы. Они имеют замечательные редкоземельные металлы, которые являются одними из лучших в мире. Мы взяли гораздо больше, чем $350 миллиардов, и они отнеслись к этому прекрасно. Мы это решили", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 авиационных ракет Extended Range Attack Munition (ERAM). Они должны прибыть примерно через шесть недель.

