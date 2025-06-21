'Ракетная программа не подлежит обсуждению': иранский чиновник назвал европейские ядерные предложения нереалистичными – Reuters

Обсуждения и предложения, сделанные европейскими государствами Ирану по его ядерной программе на переговорах в Женеве, были нереалистичными. Кроме того, настаивание на них не приблизит обе стороны к соглашению.

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Об этом пишет издание The Times of Israel. Журналисты ссылаются на слова неназванного высокопоставленного иранского чиновника, которые приводит Reuters.

"В любом случае, Иран рассмотрит европейские предложения в Тегеране и представит свои ответы на следующей встрече", – сказал чиновник.

Он добавил, пишет издание, что нулевое обогащение – это тупик, и что Иран не будет вести переговоры относительно своих оборонных возможностей, включая свою ракетную программу.

Стоит добавить, что обе стороны в пятницу заявили о своей готовности продолжать переговоры, хотя новая дата не была назначена.

Европейские дипломаты заявили, что пятничные переговоры имели целью проверить готовность Тегерана договориться о новой ядерной сделке, несмотря на отсутствие очевидной перспективы того, что Израиль в ближайшее время прекратит свои атаки.

Как сообщалось ранее, нынешний режим в Иране представляет глобальную угрозу, которая выходит далеко за пределы регионального конфликта. Тегеран финансирует, вооружает и координирует терроризм по всей планете, а к тому же находится в шаге от создания ядерного оружия. Израиль не прекратит своих атак, пока ядерная угроза Ирана не будет ликвидирована.

Кроме того, 18 июня, американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по иранской проблеме. В то же время желания втягивать США в военный конфликт у него нет.

Ранее в тот же день Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией приготовили дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучили в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

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