Путин не смог забыть унижение из-за распада СССР и хочет реванша – CNN

Российский диктатор Владимир Путин хочет установить новый мировой порядок, в котором Россия играла бы главную роль. Он и несколько его ближайших соратников являются выходцами из остатков КГБ – все они никогда не забывали об унижении, связанном с распадом Советского Союза, и не удовлетворены тем, как изменился мир с тех пор.

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Об этом говорится в статье CNN. Там напомнили, что Путин не скрывает, что, по его мнению, Украина не должна существовать как независимое государство, а НАТО должно сократиться до размеров времен холодной войны.

Когда СССР распался, российская экономика развалилась и ее пришлось спасать с помощью Международного валютного фонда и Всемирного банка – это было еще одно унижение для бывшей сверхдержавы. Однако когда Путин пришел к власти, РФ благодаря постоянному росту цен на нефть стала как никогда богатой. У России появился голос, ее пригласили в группу крупнейших экономик мира – G7, переименованную в G8 после ее присоединения.

Кристин Берзина, управляющий директор Немецкого фонда Маршалла США, отметила, что этого Путину было недостаточно и он отверг эти достижения от имени своих граждан ради высших геополитических целей. По ее словам, для России никогда не было достаточно хорошо быть "восьмой в G7".

"Это не соответствует российскому пониманию собственной исключительности. Это самая большая страна в мире, самая богатая природными ресурсами, так как она может быть просто одним из игроков?" – объяснила Берзина.

Война в Украине

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее, даже если это будет означать дальнейшие территориальные потери Киева. Это означает, что Путин мало что теряет от переговоров.

Сейчас Россия хоть и добивается определенных постепенных успехов, она, безусловно, не побеждает. Однако это может измениться, если США прекратят поставки оружия и разведданных в Украину.

"Путин пошел в Украину, думая, что это будет легкая и быстрая операция. Через три года он контролирует 20% Украины, но ужасающей, страшной ценой. То есть, по сути, россияне проигрывают. Но дело в том, что украинцы проиграют быстрее", – сказал ведущий аналитик по вопросам России Марк Галеотти.

По его словам, для Путина и его окружения настаивание Трампа на прекращении огня просто дает возможность одержать быстрые победы, не забывая при этом о долгосрочных целях.

"Путин – оппортунист. Ему нравится создавать динамические, хаотические ситуации, которые открывают множество возможностей. А потом он может просто выбрать, какая возможность его привлекает, и он может изменить свое мнение", – считает Галеотти.

Долгосрочный план Путина

Путин и его окружение не отказались от своих долгосрочных целей касательно Украины. Они считают, что "первопричины" конфликта – это украинский суверенитет, демократически избранный президент Владимир Зеленский и расширение НАТО на восток.

Начиная полномасштабное вторжение в 2022 году, диктатор стремился сменить власть в Киеве и сделать Украину вассальным государством. Военным путем РФ это не достигла, но может попробовать другие методы, в том числе вмешательство в выборы. Вероятно, это то, что Москва попытается сделать после прекращения огня, считает Берзина.

Именно поэтому в России продолжают подвергать сомнению легитимность Зеленского и настаивать на выборах в Украине. Трамп к радости Кремля поддержал этот нарратив, назвав украинского президента "диктатором без выборов".

В Вашингтоне также отвергли идею о том, что Украина может в ближайшее время присоединиться к НАТО. Между тем, в Европе не доверяют Путину и его обещаниям прекратить воевать, если Украина станет, как он это назвал, нейтральной.

Европа осознает угрозу будущей военной агрессии России. "Может ли возникнуть у России желание снова попробовать свои силы в военном плане? Конечно, и поэтому европейцы очень четко осознают риск будущего военного вмешательства", – сказала Берзина.

Конфликт с Западом

По словам российского журналиста-расследователя Андрея Солдатова, который живет в Лондоне, для Кремля это не война с Украиной, это война с Западом.

"Они действительно верят, что Запад веками стремился к полному уничтожению и покорению России. Это не просто пропаганда, они действительно в это верят", – сказал он.

А свой план насчет Украины Путин сформулировал в рамках собственной интерпретации истории, которая выходит далеко за пределы распада Советского Союза. Диктатор часто утверждал, что Украина не настоящая страна, поскольку она и украинцы являются частью великой "исторической России".

"После распада Советского Союза Россия потеряла связь с исконными православными землями, и я думаю, что часть проекта Путина состоит в том, чтобы попытаться вернуть эту нить, соединяющую Русь 10-го века с этой чисто православной преемственностью", – сказала Моника Уайт, доцент кафедры российских и славянских студий Ноттингемского университета.

Она предполагает, что Путин стремится вернуть Россию на мировую арену с треском, создав клин между Европой и США и объединившись с другими противниками Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин в течение 26 лет своей политической карьеры удачно льстил президентам США и манипулировал ими. Первые подобные попытки влияния начались, когда он был никому не известным чиновником.

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