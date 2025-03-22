Обольщал и обманывал: Путина подловили на манипулировании и обмане пятерых президентов США

Российский диктатор Владимир Путин в течение 26 лет своей политической карьеры удачно льстил президентам США и манипулировал ими. Первые подобные попытки влияния начались, когда он был никому не известным чиновником.

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Об этом говорится в статье The Times. В 1996 году, во время визита Билла Клинтона в Санкт-Петербург, Путин, тогда занимавший должность заместителя мэра, организовал поездку таким образом, чтобы у Клинтона не выпало возможности пообщаться с местными жителями.

Американский президент впоследствии рассказывал, что это был один из самых плохих визитов, поскольку он любит общаться с людьми. У заместителя посла США Джима Коллинза тогда возникло подозрение, что это было сделано по указанию Путина.

Как отмечает издание, президент Джордж Буш сначала не доверял Владимиру Путину, но в 2001 году, после личной встречи в Словении заявил, что "посмотрел ему в глаза и почувствовал его душу". В частности, Буша поразила история главы Кремля о православном кресте, который якобы спасла его мать от пожара.

"Путин использовал манипулятивные техники для подготовки к встречам, в частности в 1999 году, когда он встречался с американским дипломатом Стробом Талботом. Путин подробно изучил его интересы, даже упоминал поэтов, которых Талбот изучал в университетах, что произвело впечатление на представителя США", – говорится в статье The Times.

Однако не со всеми президентами США у российского диктатора были дружеские отношения. К примеру с Бараком Обамой и Джо Байденом все складывалось не лучшим образом для Путина. Байден заявил диктатору, что "не считает, что у него есть душа", ответные слова стали поводом для негативных реакций со стороны РФ.

Что касается отношений с действующим президентом США Дональдом Трампом, то здесь кремлевский диктатор всячески демонстрирует попытки воспринимать его как "друга". Глава Белого дома тоже прибегал к одобрительным словам относительно Путина, называя его сильным президентом, что вызвало удивление среди западных политиков.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно спецпредставитель президента США Стив Виткофф поделился впечатлениями от своего второго визита в Россию. По его мнению, российский диктатор Владимир Путин не плохой человек. Виткофф заявил, что Путин заказал портрет Дональда Трампа у ведущего русского художника и попросил передать его главе Белого дома. Также он выдал, что российский диктатор молился о Трампе.

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