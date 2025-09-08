Путин может готовить вторжение в 'ахиллесову пяту' НАТО: экс-офицер разведки Британии указал на тревожные признаки

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться осуществить вторжение в "ахиллесову пяту" НАТО. Речь идет о Сувалкском коридоре длиной около 100 км, который соединяет Польшу и страны Балтии.

Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на бывшего офицера разведки Филиппа Инграма. Захват этого стратегического коридора фактически изолировал бы страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию – от их союзников в НАТО.

"Мы видим усиление российского военного присутствия в Калининграде и Беларуси, мы видим внезапные военные учения и необычные перемещения войск... У нас гибридная война с глушением GPS, саботажем подводных кабелей и маленькими зелеными человечками... что разжигают беспорядки среди русскоязычных меньшинств", – отметил эксперт.

Украинский сценарий повторяется?

Военный отметил, что возможные угрозы для этих государств следует оценивать, проведя параллели с событиями, которые предшествовали полномасштабному вторжению России в Украину. Он обращает внимание на признаки гибридной войны, среди которых методы, которые Москва неоднократно применяла в современной истории.

В частности, любое значительное скопление войск у границ, подобное тому, что происходило перед нападением на Украину в 2022 году, следует воспринимать как серьезный сигнал опасности.

Аналитик также подчеркивает масштабные пропагандистские кампании Кремля, которые часто предшествуют агрессивным действиям, а также другие составляющие гибридной войны: экономическое давление, кибератаки и массированную дезинформацию в информационном пространстве.

Отдельно он отметил роль логистики: передвижения топлива, техники и других ресурсов, что может быть четким индикатором подготовки России к новому вторжению.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что глава Кремля строит долгосрочные планы по перевооружению и собирается направить около 1,1 триллиона долларов. В то же время Москва усиливает мобилизацию российского населения и экономики. Таким образом, это является еще одним подтверждением, что страна-агрессор готовится к войне с НАТО.

Как писал OBOZ.UA, в своем недавнем заявлении Путин отметил, что Украина имеет право вступать в ЕС, и подчеркнул, что "Россия всегда возражала против членства Украины в НАТО".

