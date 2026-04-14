'Пустые кровати': в Европарламенте открыли инсталляцию, посвященную украинским детям, похищенным Россией. Фото

В Европейском парламенте презентовали инсталляцию, посвященную историям похищенных Россией украинских детей. Это детская спальня, словно "замороженная" в момент похищения россиянами ее владельца, 13-летнего мальчика, который мечтал стать архитектором и построить новую Украину, однако захватчики вывезли ребенка в оккупированный Крым.

Инсталляцию европарламентариям представляет проект Empty Beds ("Пустые кровати") в рамках мероприятия "Депортированные украинские дети: призыв к действию". Об этом из Брюсселя сообщает "Укринформ".

Настоящие имена и события

На фото ниже – комната 13-летнего Артема, условного персонажа, созданного из проверенных свидетельств нескольких настоящих детей, вывезенных из Украины российскими оккупантами. А настоящие имена этих детей не разглашаются для их безопасности, потому что они все еще находятся у агрессоров.

Таким образом организаторы мероприятия хотят привлечь дополнительное внимание европарламентариев к вопросу возвращения похищенных Россией детей.

"События комнаты – это 2022 год, период оккупации, когда вражеские войска наступают. Мы находимся в пространстве, где время застыло. Страх, переживания за своих детей... Все, что переживают украинцы. Все это чувствуется в этой комнате", – рассказывает соучредитель Bird of Light Ukraine Жанна Галеева.

Российское оружие

Похищение детей является одним из видов оружия, которое использует страна-агрессор Россия в ходе неспровоцированной войны против Украины, считает вице-президент Европарламента Пина Пичерно.

"А Европейский парламент должен быть именно тем местом, где всегда будут принимать жестокую правду. Стирание детской идентичности – это преступление не просто против конкретных детей, но и против будущего целого народа", – подчеркнула она.

В свою очередь представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов добавил, что Украина сейчас борется не просто за возвращение детей, а против любой "нормализации войны, страданий и смертей".

О чем речь

Проект реализует общественная организация Bird of Light при содействии Представительства Украины при ЕС и в партнерстве с инициативой украинского президента Bring UA Kids Back. Bird of Light Ukraine – это американо-украинская благотворительная организация, которая сосредоточена на гуманитарной помощи, восстановлении инфраструктуры и эффективной адвокации.

На днях в Страсбурге представили историю Ильи Матвиенко – первого украинского ребенка, которого удалось вернуть после принудительного вывоза россиянами на оккупированные территории. Его свидетельства хранятся в Музее "Голоса Мирных" – организации с крупнейшим в мире собранием настоящих историй гражданских, пострадавших от войны РФ против Украины (сейчас собрано более 145 тыс историй).

Как сообщал OBOZ.UA, лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета провела расследование, в котором выясняется роль российских энергетических компаний "Газпром" и "Роснефть" в системном вывозе детей с оккупированных территорий Украины.

