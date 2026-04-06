'Должны говорить правду вслух': в Совете Европы прозвучала история первого возвращенного из оккупации мальчика Ильи Матвиенко

На днях в Страсбурге представили историю Ильи Матвиенко – первого украинского ребенка, которого удалось вернуть после принудительного вывоза россиянами на оккупированные территории. Его свидетельства хранятся в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Архив Музея является крупнейшим в мире собранием историй гражданских, пострадавших от войны РФ против Украины. Сейчас собрано более 145 000 историй, среди которых около 12 500 из них – истории мариупольцев.

Видео дня

Мальчику было 9 лет, когда в 2022 году от обстрела погибла его мама, а он получил тяжелое ранение ноги. В больнице в оккупированном Донецке мальчик даже не мог ходить. В Украине Илья получил лечение, а еще – реабилитацию от Фонда Рината Ахметова. Это помогло мальчику сделать первые уверенные шаги.

С начала полномасштабной войны россияне депортировали не менее 19 500 украинских детей, из них 1 300 – именно из Мариуполя. Илья Матвиенко – один из таких детей. Теперь его история прозвучала в Европе – во время специального мероприятия "Европейское муниципальное измерение обеспечения ответственности: Инициатива Mariupol Justice", системным партнером которого является Фонд Рината Ахметова. Событие состоялось в рамках 50-й сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

В центре обсуждения – инициатива Mariupol Justice, документирующая преступления и способствующая привлечению россии к ответственности. На мероприятии впервые системно представили вопрос Мариуполя как часть европейской повестки дня – не только как трагедию, а как кейс для международной правовой оценки.

"Мы должны говорить правду вслух! Мы здесь, чтобы рассказать правду о трагедии Мариуполя через фиксацию преступлений. Хочу, чтобы в Конгрессе Совета Европы родилась коалиция справедливости для Украины, которая будет способна привлечь РФ к ответственности за преступления, совершенные против украинского народа", – отметил Вадим Бойченко, мэр Мариуполя и глава Мариупольской военной администрации.

Одним из ключевых акцентов мероприятия стали человеческие истории – свидетельства тех, кто пережил осаду Мариуполя. Илья Матвиенко говорит о пережитом не только как о личной боли, а как о необходимости быть услышанным и добиться справедливости.

"Есть очень много причин, почему это важно говорить. Своими историями мы подталкиваем Европу не забывать, что мы существуем. Что есть такая очень большая проблема в виде России и всего, что она делает с Украиной. Мечтаю о победе и чтобы Россию наказали", – говорит Илья Матвиенко.