Bring Kids Back UA: сотни лидеров стран и активистов присоединились к Пасхальной кампании во имя возвращения украинских детей

С 16 апреля в странах Европы стартовала символическая Пасхальная кампания инициативы президента Украины Bring Kids Back UA, объединяющая дипломатические, юридические, гуманитарные и адвокационные усилия для возвращения депортированных Россией украинских детей домой.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский надел свитер с символикой кампании для того, чтобы напомнить миру о депортированных и принудительно перемещенных детях: "Перед Пасхой – праздником семейным – мы напоминаем миру, что без возвращения похищенных Россией украинских детей невозможно считать, что война действительно завершилась. Нам нужен подлинный мир. Это будет. Всем нужна справедливость. И это должно быть. Спасибо всем, кто с Украиной!".

К кампании присоединились более 200 европейских лидеров, дипломатов, политиков, инфлюэнсеров и активистов. Среди них – главы правительств, министры иностранных дел, еврокомиссары, парламентарии, журналисты, спортсмены и художники, опубликовавшие обращения и фото в свитерах кампании. Это, в частности:

Украинские высокопоставленные чиновники также присоединились к кампании, в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, Министр иностранных дел Андрей Сибига, заместители министров и депутаты.

Также публикациями поддержали инициативу послы, правозащитники, представители общественного сектора и украинские инфлюэнсеры: Элина Свитолина, Андрей Шевченко, Инна Мирошниченко.

Напомним, что усилиями инициативы Bring Kids Back UA домой вернулось 1274 ребенка, но десятки тысяч до сих пор остаются под контролем РФ.

Больше публикаций можно увидеть по хештегом BringKidsBack и ChildrenAreNonNegotiable и на официальных страницах инициативы в соцсетях: