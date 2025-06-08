Отец Илона Маска приехал в Москву на форум пропагандиста Дугина

Отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол Макс приехал в Москву. Он примет участие в российском форуме, который организовал российский пропагандист и идеолог "русского мира" Александр Дугин.

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Вместе с отцом уже бывшего соратника президента США Дональда Трампа в этом "форуме" примут участие российский "православный" олигарх Константин Малофеев, глава российского МИД Сергей Лавров, известные пропагандисты и некоторые западные политики, разделяющие взгляды Дугина. Об этом сообщили российские пропагандистские издания, в частности Рен-ТВ.

Эррол Маск указан как спикер устроенного Дугиным "Форума будущего 2050", на котором также будут выступать Лавров, Малофеев, пропагандистка Екатерина Андреева и другие не менее токсичные персонажи, в том числе и из зарубежья.

Маск-старший уже успел дать интервью российским медиа. В нем он, в частности, раскритиковал своего сына из-за конфликта с Трампом. Эррол Макс уверен, что "Илон допустил ошибку".

"Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного", - заявил отец американского миллиардера.

Кроме этого, он считает, что спор между его сыном и Трампом может завершиться в ближайшее время, ведь он якобы не является серьезным.

Эррол Маск также добавил, что Илон придерживается принципа не давать демократам "реализовывать их глупые идеи".

А в интервью пропагандистскому телеканалу Малофеева "Царьград" Маск-старший взялся расхваливать россиян: он заявил, что восхищается населением страны-агрессора как "одними из самых умных людей в мире".

Подобные "реверансы" в сторону РФ Эррол Маск делает не впервые. Только в апреле он напомнил о себе скандальным заявлением о том, что в контексте российско-украинской войны "только со временем можно будет понять, кто ее начал". Так Маск-старший отреагировал на замечание журналиста, бравшего у него интервью, относительно того, что это Россия напала на Украину.

Российского же диктатора этот горячий поклонник "самых умных в мире" россиян преступником не считает. В том же интервью он отметил: "если рассматривать Путина просто как мужчину, а не в контексте международной политики, сложно не испытывать к нему уважение".

Напомним, в начале апреля OBOZ.UA рассказывал, что отец Маска "слил", как на самом деле миллиардер относится к Путину.

Также мы рассказывали, что Илон Маск после разрыва с Трампом объявил название своей партии. Однако даже если проект "выстрелит", сам миллиардер никогда не станет президентом США.

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