Иран согласился обсудить свою ядерную программу с США – СМИ

Исламская Республика Иран якобы согласилась включить свою ядерную программу в план переговоров с Соединенными Штатами Америки. Ранее страна отвергала такую возможность.

Видео дня

Об изменении решения сообщил в воскресенье, 3 мая, портал Al Arabiya. Медиа ссылается на источники, имена которых не раскрываются.

В субботу высокопоставленный иранский чиновник заявлял Reuters, что предложение Тегерана сначала сосредоточится на восстановлении судоходства в Ормузском проливе и прекращении военно-морской блокады США, оставив ядерные переговоры на более поздний этап.

Но на следующий день собеседники Al Arabiya рассказали об определенной уступке. Иран якобы согласился обсудить вопрос ЯО. Страна предлагает ограничить обогащение урана до 3,5% (уран с такими показателями используется в качестве топлива на атомных электростанциях), а также постепенно сокращать имеющиеся запасы.

Обновленные условия предусматривают, что Ормузский пролив постепенно будут открывать в обмен на снятие блокады США.

Источники добавили, что Тегеран отказался от своего требования о выводе американских войск из региона. Вместо этого иранцы стремятся прекратить наращивание военной силы США вокруг своих границ, а также получить международные гарантии от будущих нападений.

Что предшествовало

Ранее Исламская Республика через пакистанского посредника передала Соединенным Штатам новый проект мирного плана из 14 пунктов, основная цель которого – прекращение войны за 30 дней.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пересмотрит этот план, но "не может представить, чтобы он был приемлемым". "Они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", – прокомментировал свою позицию глава Белого дома.

Как писал OBOZ.UA:

– США не могут одновременно эффективно сдерживать Китай и Иран из-за недостатка доступных авианосцев. Даже временное размещение трех кораблей на Ближнем Востоке создало проблемы в других регионах.

– Ранее генерал Дэн Кейн, который возглавляет Объединенный комитет начальников штабов США, признал, что Российская Федерация помогает Ирану в войне против Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!