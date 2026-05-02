США не могут сдержать Китай и Иран: в Forbes назвали причину

США не могут одновременно эффективно сдерживать Китай и Иран из-за недостатка доступных авианосцев. Даже временное размещение трех кораблей на Ближнем Востоке создало проблемы в других регионах.

Видео дня

Об этом сообщает Forbes. Издание объясняет, что главная причина заключается в ограниченном количестве кораблей и сложностями с их обслуживанием.

Впервые за более чем 20 лет сразу три авианосца США действовали в зоне Центрального командования на Ближнем Востоке. Борта USS Abraham Lincoln, USS Gerald R. Ford и USS George H.W. Bush направили туда во время большого наращивания сил, а два из них поддерживали операцию против Ирана.

В Forbes подчеркнули, что такая концентрация сил временная. USS Gerald R. Ford после более чем 300 дней в море возвращается на базу, и быстро заменить его другим кораблем США не могут. Другие авианосцы либо уже долго находятся в море, либо еще только готовятся к миссиям.

Из-за этого США не могут одновременно сохранять сильное присутствие в Тихом океане, где активен Китай. В то же время Китай уже имеет три авианосца, еще один строится.

Издание напомнило, что ранее США имели значительно больше таких кораблей. После Второй мировой войны их насчитывалось более 100, в 2000-х более десятка. Сейчас их только 11.

Проблема также в том, что авианосцы дорогие и требуют долгого ремонта. Часть из них сейчас находится на обслуживании или модернизации. Кроме того, верфи перегружены, поэтому быстро строить новые корабли или ремонтировать старые сложно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!