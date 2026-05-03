Иран предложил США новый мирный план: Трамп не оценил

Иран передал США новый проект мирного плана из 14 пунктов, основная цель которого – прекращение войны за 30 дней. Американский президент Дональд Трамп заявил, что пересмотрит этот план, но "не может представить, чтобы он был приемлемым".

Иранские чиновники утверждают, что они сосредоточены только и исключительно на прекращении войны на всех фронтах, и это якобы отражено в их предложении. Al Jazeera передает, что документ американцы получили через пакистанского посредника.

Что известно о 14-пунктной инициативе Ирана

Иранская версия плана является ответом на предыдущее предложение Соединенных Штатов (последнее состояло из девяти пунктов).

Исламская Республика хочет "прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан". Вашингтон ранее предлагал двухмесячное прекращение огня, но Тегеран считает, что все вопросы должны быть решены в течение одного месяца, причем переговоры должны быть сосредоточены на завершении войны, а не на продлении перемирия.

"Мы не будем вести переговоры под давлением и мы не будем вести переговоры в рамках крайнего срока", – заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

В иранской инициативе также прописаны "гарантии от военной агрессии" и есть условие вывода американских войск из региона вокруг Ирана.

Страна настаивает на снятии морской блокады, размораживании активов, отмене санкций и внедрении "нового механизма для Ормузского пролива".

"Теперь мяч на стороне Соединенных Штатов, чтобы они могли выбрать либо путь дипломатии, либо продолжение конфронтационного подхода", – сказал заместитель главы МИД Казем Гарибабади.

Реакция Вашингтона

Израильское издание Kan News передает, что администрация Трампа изучает условия, предложенные противоположной стороной. Сам президент США настроен скептически.

"Я изучил его, я изучил все – это неприемлемо", – сказал республиканец. Также Трамп добавил, что военная ситуация якобы "развивается очень хорошо".

Ранее в Truth Social глава Белого дома писал: "Не думаю, что план будет приемлемым, ведь они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет".

Представитель правительства Исламской республики Эсмаил Багаи заявил, что Америка получила 14-пунктный план и пересматривает его.

– Из-за американской морской блокады Иран начал сокращать добычу нефти. В Bloomberg считают, что война на Ближнем Востоке заходит в тупик, обе стороны ждут ослабления другой.

– Президент США Дональд Трамп поручил своей команде подготовить план затяжной блокады Исламской Республики. Судя по всему, глава Белого дома решил продолжать давить на экономику и экспорт нефти, препятствуя судоходству в/из иранских портов.

