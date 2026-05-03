'Еще не заплатили достаточно высокую цену': Трамп прокомментировал мирный план с Ираном

Иран направил США свои предложения по завершению войны, однако американский президент Дональд Трамп еще с ними не ознакомился. Несмотря на это он уверен: иранский план не может быть приемлемым для него.

Об этом Трамп написал в своем аккаунте в Truth Social. Он подчеркнул, что Тегеран "еще не заплатил достаточно высокую цену" за действия режима аятолл на протяжении почти полувека.

Что заявил Трамп

Американский президент отметил, что еще не видел предложений Ирана по завершению войны – но уже не согласен с ними.

"Вскоре я рассмотрю план, который Иран недавно нам прислал, но не думаю, что он будет приемлемым, ведь они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет", — написал Трамп.

Что предложил Иран

О деталях переданного Тегераном плана накануне сообщало издание Reuters.

Через посредников Иран предложил открыть судоходство в Ормузском проливе в рамках мирного предложения о завершении войны. Вместе с тем Тегеран предлагает отложить переговоры по ядерной программе.

При этом Иран хочет сначала договориться о прекращении ударов и открытии пролива, а уже потом обсуждать ядерный вопрос и санкции. США, напротив, настаивают, что без ядерной сделки конфликт не завершится.

По данным Tasnim, среди предложений, изложенных Тегераном в плане из 14 пунктов – гарантии ненападения, вывод американских сил из региона, разблокирование иранских активов, отмена санкций. Боевые действия Иран предлагает завершить, в частности, и в Ливане.

