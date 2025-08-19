Присоединится ли Япония к гарантиям безопасности Украине: премьер дал объяснение

В Японии следят за ходом событий в Вашингтоне и заявили, что обдумают свою роль в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Токио оценит свои правовые и потенциальные ограничения по соответствующему вопросу.

Об этом во вторник, 19 августа, сообщил премьер-министр Шигеру Ишиба, передает Kyodo News. Он высоко оценил усилия американского лидера Дональда Трампа закончить войну в Украине.

Что известно

"Мы должным образом играем свою роль, учитывая то, что мы можем и должны сделать в рамках нашей правовой базы и возможностей. На данный момент мы не можем сказать конкретно, что мы собираемся делать", – сказал японский политик во время разговора с журналистами.

Конституция Японии, отказывающейся от войны, разрешает применение силы исключительно для собственной обороны, что существенно ограничивает действия страны за рубежом. В то же время ее Силы самообороны участвуют в миротворческих инициативах и антипиратских операциях за пределами государства.

Япония поддерживает усилия Трампа по окончании войны

Ишиба выразил поддержку Дональду Трампу, который пытается достичь мира в Украине путем переговоров с президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

"Важно достичь скорейшего прекращения огня и справедливого мира", – сказал Ишиба.

Он подчеркнул важность недопущения того, чтобы мирные украинцы и россияне становились жертвами войны. Во время онлайн-встречи, организованной Великобританией, Францией и Германией, правительство процитировало его слова о том, что крайне необходимо как можно быстрее остановить нынешнюю трагедию, которая уносит жизни невинных людей.

Главными задачами он назвал немедленное прекращение огня и достижение справедливого и длительного мира.

Напомним, 17 августа Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки приняли историческое решение. Вашингтон готов принять участие в гарантиях безопасности для Украины. По словам президента это результат совместной работы партнеров, который должен быть действительно очень практичными и давать защиту на земле, в небе и на море.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский рассказал, что во время переговоров в Вашингтоне 18 августа обсуждали, в частности, гарантии безопасности для Украины. Он убежден, что это ключевой вопрос, который является стартом к окончанию войны, развязанной РФ. Украинский лидер назвал три составляющие для гарантий безопасности: сильная украинская армия, производство оружия и военная помощь со стороны США.

