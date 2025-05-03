Принц Гарри заявил, что хочет 'примирения' с королевской семьей

Герцог Сассекский, принц Гарри утверждает, что хочет "примирения" с королевской семьей Великобритании. По его словам, принц "опустошен" из-за проигрыша в судебном процессе по возобновлению его охраны британскими спецслужбами как члена королевской семьи.

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Об этом он рассказал британскому вещателю BBC. Как утверждает принц, его отец, то есть британский король Чарльз III не разговаривает с ним из-за "этих вопросов безопасности", хотя Гарри больше не хочет "воевать" и не знает, "сколько еще осталось" жить отцу.

"Я бы очень хотел примирения с семьей. Нет смысла продолжать борьбу, жизнь (более) драгоценна. Между мной и некоторыми членами моей семьи было так много разногласий", – сказал он и добавил, что уже "простил" семью.

Драгоценным герцог Сассекский, очевидно, считает жизнь своего отца. Хотя решение королевской семьи упразднить государственную охрану принца Гарри, по словам последнего, также "оказало большое влияние" на его личную безопасность. Как он утверждает, безопасно вернуться в Великобританию принц может только по отдельному, личному приглашению королевской семьи.

Дело в том, что в 2020 году Букингемский дворец официально остановил ведение охраны принца Гарри и его супруги Меган Маркл и их детей из-за решения супругов жить в США. Принц Гарри пытался опротестовать решение дворца и подал иск в суд Лондона.

Герцог Сассекский считает, что на такой шаг королевская семья пошла, чтобы вернуть супругов.

"Они все знали, что они подвергают нас опасности в 2020 году, но надеялись, что мое знание об этом риске заставит нас вернуться. Но теперь, когда вы понимаете, что это не сработало, почему вы не хотите защитить нас?" – как отмечает вещатель, "очень эмоционально объяснил" принц.

"Я люблю свою страну и всегда любил, несмотря на то, что делали некоторые люди в этой стране. Но теперь мне очень грустно, что я не смогу показать своим детям свою родину", – добавил принц Гарри.

К сожалению, герцог Сассекский не объяснил, какой именно опасности он подвергается, если вернется в Британию без личного приглашения королевской семьи.

"Я опустошен. Сколько людей стояли за этим решением (суда), чувствуя, что это нормально. Это их победа? Я уверен, что есть некоторые люди, желающие мне зла. Так они считают это огромной победой?", – сказал он по поводу проигранного судебного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Пасхи принц Гарри посетил Украину, в частности, он посетил клинику Superhumans Center для лечения и реабилитации раненых военных. Он пообщался с героями, а также детьми, восстанавливающимися после жестоких российских атак. Поездку принца до последнего держали в тайне.

В Украине ему вручили корзину с куличами и пасхальными яйцами. Позже дети герцога и его жена Меган Маркл попробовали пасхальные блюда и показали это на видео.

Интересно, что реакция старшего брата Гарри, принца Уильяма на визит родственника в Украину, была неожиданной. Наследник престола якобы был недоволен, но только потому, что тоже хотел совершить визит к нам. Однако кое-кто помешал ему.

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