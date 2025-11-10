'Президент не спал': в Белом доме отреагировали на 'ухудшение' здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп выглядел очень уставшим в Овальном кабинете Белого дома на публичном мероприятии, посвященном снижению цен на лекарства. Казалось, что он сейчас уснет: республиканец постоянно закрывал глаза, слушая своих спикеров.

Видео дня

Кадры "спящего" Трампа были сняты 6 ноября, но начали активно распространяться в социальных сетях в минувшие выходные. Оппоненты президента воспользовались этим, чтобы поднять вопрос об эффективности работы главы Белого дома и состоянии его здоровья, передает CNN.

В четверг Трамп принял участие в официальном объявлении о снижении цен на популярные медпрепараты. Он сидел за столом, рядом находились другие официальные лица.

Казалось, что американскому президенту трудно держать глаза открытыми. Он как будто бы боролся со сном, что вызвало резкую волну критики.

Пресс-служба губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома – демократа и одного из главных противников Трампа – опубликовала фотографии с мероприятия и подписала их с сарказмом: "Сонливый дон вернулся".

Реакция администрации президента США

Представителю Белого дома Тейлору Роджерсу пришлось прокомментировать ситуацию. Он расхвалил своего начальника и набросился на его критиков.

"Президент не спал; более того, он говорил все время и отвечал на многочисленные вопросы прессы во время этого объявления, которое представляет собой историческое снижение цен для американцев на два препарата, помогающих людям, борющимся с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением и т.п.. Это заявление президента Трампа сэкономит значительные средства и спасет бесчисленное количество жизней американцев, и все же эти несостоятельные либеральные СМИ вместо того, чтобы освещать это, стремятся продвигать ложную информацию", – заявил Роджерс.

Трамп регулярно появляется на публике и отвечает на вопросы журналистов на длительных брифингах. Тем не менее, вопросы о его здоровье не утихают с тех пор, как он вступил в должность, став самым пожилым президентом Соединенных Штатов.

79-летний республиканец в прошлом месяце заявил, что ему сделали МРТ во время медицинского осмотра в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, не уточнив причину.

Летом Белый дом объявил, что врачи обследовали Трампа на предмет отеков ног и диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это состояние, при котором клапаны в определенных венах работают неправильно, что может приводить к застою крови.

Примечательно, что Трамп резко критиковал бывшего американского лидера Джо Байдена за отсутствие энергии и пожилой возраст, называя его "сонным Джо". Байден также был замечен с закрытыми глазами во время публичных мероприятий.

