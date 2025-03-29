Премьер Канады провел первые переговоры с Трампом: договорились 'немедленно' встретиться

Новый премьер-министр Канады Марк Карни впервые после назначения пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Разговор состоялся на фоне обостренных отношений между странами из-за начатой Трампом торговой войны и его угроз аннексировать соседнюю страну.

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В канцелярии главы канадского правительства 28 марта сообщили, что разговор между политиками был продуктивным. Они договорились начать "всеобъемлющие переговоры" и лично встретиться после выборов в Канаде.

"Премьер-министр и президент имели очень продуктивный разговор об отношениях между нашими государствами. Лидеры согласились начать всеобъемлющие переговоры о новых экономических и безопасных отношениях немедленно после выборов", – говорится в сообщении.

В заявлении также сказано, что Карни и Трамп договорились активизировать общение между членами правительств Канады и Штатов, ответственными за торговлю.

"Премьер-министр сказал президенту, что будет упорно работать в следующем месяце, чтобы получить право представлять Канаду в этих переговорах", – отметили в офисе канадского премьера.

Кроме того, Карни проинформировал Трампа о намерении "ввести зеркальные пошлины с целью защиты канадских рабочих и экономики".

Президент США тоже выступил с заявлением после переговоров и назвал разговор с Карни "крайне продуктивным".

"Мы согласились по многим вопросам и договорились немедленно встретиться после предстоящих выборов в Канаде, чтобы проработать политические, бизнес и другие факторы, которые будут полезны как для США, так и для Канады", – написал Трамп в своей соцсети Truth.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Марк Карни заявил, что не ожидает от переговоров с Трампом каких-либо сдвигов. Он призвал свою страну "резко снизить зависимость от США", ведь Вашингтон больше не является надежным партнером.

С начала марта Трамп ведет торговую войну против Канады. Недавно президент США снова пригрозил этой стране. Политик подчеркнул, что не собирается субсидировать другую страну, и снова выразил желание присоединить Канаду к США как 51 штат.

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