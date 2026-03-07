Премьер Канады поддержал устранение брата короля Британии с линии наследования: в чем причина
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку устранения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании, с линии наследования. Он также назвал поведение бывшего принца как "достойное осуждения".
Карни заявил, что действия Эндрю Маунтбеттена-Виндзора "требуют исключения" брата короля Великобритании, из линии наследования. В Sky News, цитируя заявление канадского премьера, напоминают, что Карни ранее занимал должность председателя Банка Англии.
Действия требуют осуждения
Премьер-министр Канады признал: вероятность того, что Маунтбеттен-Виндзор, занимающий восьмое место в очереди на престол, станет королем, невелика. Тем не менее, Марк Карни считает, что вопрос исключения является "вопросом принципа".
"Я, безусловно, считаю, что его действия являются достойными осуждения и привели к лишению его королевских титулов, что, несомненно, требует исключения его из линии наследования", – заявил канадский премьер.
Отдельно он отметил, что существует процедура исключения кого-то из линии наследования, которой, по его мнению, следует придерживаться.
Что предшествовало
Напомним, что экс-бринца арестовали 19 февраля. Через сутки его освободили – после того, как допрашивали по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением. Правоохранители допрашивали задержанного в течение 12 часов. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.
Как сообщал OBOZ.UA, в документах, обнародованных Министерством юстиции США еще в начале февраля, нашли подтверждение, что Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.
Сам Маунтбеттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, отрицает любые правонарушения, связанные с Джеффри Эпштейном, и говорит, что сожалеет о знакомстве с ним.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!