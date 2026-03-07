Премьер Канады поддержал устранение брата короля Британии с линии наследования: в чем причина

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил поддержку устранения Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата короля Великобритании, с линии наследования. Он также назвал поведение бывшего принца как "достойное осуждения".

Карни заявил, что действия Эндрю Маунтбеттена-Виндзора "требуют исключения" брата короля Великобритании, из линии наследования. В Sky News, цитируя заявление канадского премьера, напоминают, что Карни ранее занимал должность председателя Банка Англии.

Действия требуют осуждения

Премьер-министр Канады признал: вероятность того, что Маунтбеттен-Виндзор, занимающий восьмое место в очереди на престол, станет королем, невелика. Тем не менее, Марк Карни считает, что вопрос исключения является "вопросом принципа".

"Я, безусловно, считаю, что его действия являются достойными осуждения и привели к лишению его королевских титулов, что, несомненно, требует исключения его из линии наследования", – заявил канадский премьер.

Отдельно он отметил, что существует процедура исключения кого-то из линии наследования, которой, по его мнению, следует придерживаться.

Что предшествовало

Напомним, что экс-бринца арестовали 19 февраля. Через сутки его освободили – после того, как допрашивали по подозрению в злоупотреблениях государственным служебным положением. Правоохранители допрашивали задержанного в течение 12 часов. Это стало первым случаем ареста члена королевской семьи с 1649 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в документах, обнародованных Министерством юстиции США еще в начале февраля, нашли подтверждение, что Маунтбеттен-Виндзор передавал официальные британские торговые документы Эпштейну.

Сам Маунтбеттен-Виндзор, второй сын покойной королевы Елизаветы II, отрицает любые правонарушения, связанные с Джеффри Эпштейном, и говорит, что сожалеет о знакомстве с ним.

