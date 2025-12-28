Представители Таиланда и Камбоджи начали мирные переговоры в Китае: Трамп поспешил заявить о своей причастности

Главные дипломаты Таиланда и Камбоджи начали двухнедельные переговоры в Китае для урегулирования пограничного конфликта. Цель встречи – обеспечить длительное прекращение огня и способствовать устойчивому миру между странами. В то же время президент США Дональд Трамп не забыл напомнить о своей причастности к этому.

Видео дня

О начале переговоров сообщает Associated Press. По данным издания, министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пуанкеткео и министр иностранных дел Камбоджи Прак Сохонн встретились в провинции Юньнань для двухнедельных переговоров при посредничестве китайского коллеги Ван И.

"Китай готов и в дальнейшем предоставлять платформу и создавать условия для того, чтобы Камбоджа и Таиланд имели полную и подробную коммуникацию", – заявили в МИД Китая.

Переговоры проходят на фоне нового соглашения о прекращении огня. Документ предусматривает 72-часовой период наблюдения, после которого Таиланд согласился вернуть на родину 18 камбоджийских солдат, которых захватили в плен в июле. По словам Сихасака, переговоры имеют целью "обеспечить длительное прекращение огня и способствовать устойчивому миру между странами".

Кроме посредничества, Китай оказывает гуманитарную помощь: 20 миллионов юаней для поддержки переселенцев. Как отметил китайский посол Ван Венбинь, первая партия помощи, в частности продукты питания, палатки и одеяла, поступила в Камбоджу в воскресенье.

Реакция Дональда Трампа

На фоне переговоров между странами американский президент поспешил напомнить о том, что именно его страна помогла Камбодже и Таиланду достичь соглашения о прекращении огня после возобновления боевых действий. Он поздравил обоих лидеров за "быстрое и справедливое решение" и отметил роль США в поддержании мира.

"С учетом всех войн и конфликтов, которые я урегулировал и остановил за последние одиннадцать месяцев, ВОСЕМЬ, возможно, Соединенные Штаты стали НАСТОЯЩИМИ Объединенными Нациями, которые предоставили очень мало помощи или поддержки в любом из них, включая катастрофу, что сейчас происходит между Россией и Украиной", – заявил президент США в собственной соцсети Truth Social.

Как сообщал OBOZ.UA, после очередного обострения военной ситуации в начале декабря Камбоджа и Таиланд договорились о немедленном прекращении огня. В совместном заявлении министров обороны обеих стран говорится, что решение прекратить огонь принято на фоне мирных переговоров между двумя соседними странами . Обе стороны согласны на немедленное прекращение огня начиная с 27 декабря.

Ранее новый этап эскалации между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля, когда на спорной приграничной территории произошли вооруженные столкновения. На следующий день Таиланд обвинил Камбоджу в нападениях на гражданское население, а Камбоджа – Таиланд в применении кассетных боеприпасов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!