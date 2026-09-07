"Предательство европейского духа": глава МИД Франции призвал не допустить нормализации идей ультраправых

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро призвал демократические силы Европы не допускать нормализации ультраправых идей. Заявление прозвучало после убедительной победы партии "Альтернатива для Германии" (AfD) на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

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В то же время французский министр подчеркнул, что политики должны реагировать на общественный гнев и отчаяние, которые способствуют росту популярности ультраправых. Об этом Барро написал в социальной сети Х.

Барро призвал противостоять ультраправым

Комментируя результаты выборов в Германии, Барро заявил, что победа AfD демонстрирует масштаб волны ультраправых настроений, которая, по его словам, распространяется по Европе уже два десятилетия.

"Сокрушительная победа неонацистских, антиевропейских, пропутинских ультраправых на выборах в немецком регионе Саксония-Анхальт иллюстрирует высоту и силу волны, которая прокатывается по Европе уже два десятилетия", – написал французский министр.

Он также резко раскритиковал программу AfD, назвав её "предательством европейского духа".

"Программа AfD – это предательство европейского духа: исторический ревизионизм, размещение иностранцев в лагерях, прославление ксенофобии даже в школьных программах, приведение СМИ в соответствие", – заявил Барро.

Франция выступает против компромиссов с ультраправыми

По словам французского министра, демократические и республиканские силы не должны идти на компромиссы с ультраправыми.

"Наш главный долг – противостоять нормализации ультраправых идей. Они хорошо известны. Они привели Европу к руине и бесчестию", – подчеркнул Барро.

Он добавил, что история уже показывала последствия компромиссов с такими политическими силами.

"Каждый раз, когда демократические и республиканские силы шли на компромисс, их пожирала мерзкая зверюга. Компромисс невозможен", – написал глава французского МИД.

Барро призвал реагировать на общественный гнев

В то же время министр подчеркнул, что борьба с ультраправыми не должна ограничиваться лишь политической критикой. По его мнению, демократические силы должны понять причины, по которым часть общества поддерживает такие партии.

"Но мы должны настоятельно широко открыть глаза на отчаяние, которое приносит такие идеи и такие партии к власти", – отметил Барро.

Среди причин общественного недовольства он назвал унижения, несправедливость и лишение собственности.

"Без ответа на этот крик гнева, который народы Европы обращают в адрес политических лидеров, неизбежно наступит самое худшее", – заявил французский министр.

Барро также отметил, что во Франции начинаются масштабные демократические дебаты. По его словам, именно на общественный гнев должны срочно реагировать все политические силы, которые отказываются от "яда экстремизма".

"Это возможно, но это наш последний шанс", – подытожил глава МИД Франции.

Как сообщал OBOZ.UA, сама Ле Пен подтвердила намерение прекратить помощь Украине в случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году. Она заявила, что с самого начала полномасштабной войны выступает за дипломатическое урегулирование и созыв международной мирной конференции.

В то же время она раскритиковала французские власти за политику в отношении России и обвинила оппонентов в продолжении кровопролития.

Эти высказывания не могли остаться без ответа: на них отреагировал, в частности, кандидат в президенты страны Эдуар Филипп, который несколько лет назад возглавлял французское правительство. Он назвал Ле Пен и её партию "голосом слабости" за намерения прекратить помощь Украине, "служение России" и "поддержку режима Путина вопреки интересам Франции и Европы".

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