'Поворотный момент': Эрдоган поговорил с Макроном и ответил на просьбу Путина о переговорах в Стамбуле

Президенты Турции и Франции Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Турецкий лидер заявил, что его государство готово внести всевозможный вклад в завершение российско-украинской войны, включая организацию переговоров.

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Об этом 11 мая сообщила пресс-служба Эрдогана. В ходе разговора он заявил, что "на пути к прекращению войны между Украиной и Россией достигнут исторический поворотный момент".

Не уточняется, что именно политик имеет ввиду. Он продолжил, что этой возможностью следует воспользоваться и что Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира.

Эрдоган указал на важность сотрудничества для реализации переговорного процессе, а также восстановления Украины.

Напомним, что кремлевский диктатор Владимир Путин, выступая в ночь на 11 мая, проигнорировал предложение установить режим прекращения огня с понедельника, 12-го числа. Вместо этого он захотел прямых переговоров с Украиной – к примеру, в Турции.

"Я прошу [Реджепа Тайипа Эрдогана] предоставить такую ​​возможность для переговоров в Турции. Надеюсь, что он подтвердит свое желание внести свой вклад в поиск мира на Украине. Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной", – утверждал диктатор.

Как писал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что Кремль пытается выиграть для себя время и ответ Путина на предложение "коалиции желающих" был "недостаточным".

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