После реакции посольства Украины в Брюсселе отменили показ пропагандистского фильма 'Carnets de Russie'

В столице Бельгии Брюсселе был запланирован показ пропагандистского "документального" фильма "Carnet de Russie", а также связанное с ним публичное мероприятие. Они не состоятся в соответствии с решением муниципальных органов города, которые пошли на сотрудничество с украинским посольством.

Видео дня

Об этом 28 января сообщили на странице посольства Украины в Королевстве Бельгия в Facebook. Ранее там отмечали: российская дезинформация и пропаганда не должны получать публичной платформы в сердце Европы.

Что известно о фильме и его отмене

Подготовкой к показу фильма и сопутствующего публичного мероприятия занималась организация Kairos Presse, они должны были состояться 31 января 2026 года. Мероприятие включало показ документального фильма "Carnets de Russie" ("Заметки из России"), после которого состоялась бы публичная конференция под названием "Les nouvelles formes du pouvoir" ("Новые формы власти") и сопутствующие мероприятия, направленные на "широкое информирование общественности".

В посольстве Украины отметили: "Carnets de Russie" является пропагандистским фильмом, который служит информационным интересам Российской Федерации в контексте ее военной агрессии против Украины. Фильм намеренно искажает фактическую реальность, оправдывает акт агрессии, скрывает ответственность за задокументированные военные преступления и систематически стирает грань между жертвой и агрессором.

Эта лента представляет войну как вопрос "конкурирующих трактовок". Документальный фильм способствует нормализации насилия, оправданию агрессии и подрыву ответственности по международному праву. Такие нарративы являются неотъемлемой частью информационной войны России и используются для манипулирования общественным мнением и ослабления демократических обществ.

Важно то, что фильм был снят во время поездок в РФ и временно оккупированных ею территорий Украины. Любые действия, осуществляемые на оккупированной украинской территории без согласия украинских органов власти, являются нарушением украинского законодательства и международного права.

"Посольство Украины будет рассматривать любую поддержку или содействие этому мероприятию как вклад в информационные усилия Российской Федерации против Украины. Украина глубоко ценит поддержку Бельгии, города Брюсселя и бельгийского народа", – отметили в ведомстве, призвав отменить запланированный показ и все связанные с ним мероприятия.

Также украинское посольство просило все соответствующие институции принять решительные меры для предотвращения распространения и легитимизации российской дезинформации и пропаганды в публичном пространстве.

Уже через сутки стало известно, что "Carnet de Russie" не покажут в Брюсселе. В посольстве приветствовали такое решение муниципальных органов европейской столицы и поблагодарили за их внимательное отношение к затронутым вопросам.

Там отметили, что такие решения имеют большое значение, поскольку они помогают гарантировать, что публичные платформы не используются для распространения нарративов, которые искажают реальность или подрывают ответственность РФ в контексте ее военной агрессии против Украины.

"Украина продолжает платить огромную цену в виде человеческих жизней за эту агрессию, защищая свой народ, свою свободу и ценности, общие для всей Европы. Уважение к правде в публичном пространстве чрезвычайно важно для того, чтобы эта реальность не была искажена или скрыта. Посольство Украины остается благодарным за последовательную солидарность и поддержку Украины со стороны Бельгии на всех уровнях", – сказано в сообщении.

Ранее мы рассказывали о том, что Маннгаймская филармония в Германии отменила концерт российского скрипача Вадима Репина. Выступление музыканта на международной арене должно было состояться за несколько дней до четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ на территорию нашей страны, а именно 22 февраля.

Однако этого не произойдет, так как оркестр учел позицию украинского сообщества. Это произошло после письма из посольства Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии отменили концерт российской группы "Тату" (tATu), который был запланирован на 30 января в старом Дворце спорта в Тбилиси. Официально причину такого решения не объявляют, однако вполне вероятно это могло произойти из-за пророссийской позиции артисток – Елены Катиной и Юлии Волковой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!