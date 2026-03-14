Посольство США в Ираке попало под ракетный удар: подробности и видео

По посольству США в столице Ирака, Багдаде, в субботу, 14 марта, был нанесен ракетный удар. В результате атаки по зданию поднялся дым, информации о повреждениях и пострадавших не было.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в иракских службах безопасности. Ракета попала в вертолетную площадку, а под удар также попал жилой дом.

Что известно

Вашингтон официально не комментировал удар по их объекту, а также неизвестно, задел ли удар здание дипмиссии Штатов. Отмечается, что здание ранее неоднократно атаковали иранские ракеты и БПЛА.

Также по информации Associated Press, ракета попала возле жилого дома побылзу Каррада. По данным СМИ, там располагался штаб группировки"Катаиб Хезболла". В результате удара погиб по меньшей мере один человек, а еще два человека пострадали.

Напомним, ранее иранские дроны-камикадзе Shahed атаковали французскую военную базу на севере Ирака. В результате удара возле аэропорта Эрбиля ранения получили шестеро французских военнослужащих. Атака произошла во время налета беспилотников, которые ударили по объекту, где дислоцируется французская армия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Иран в субботу, 7 марта, впервые атаковал посольство США. Для этого удара были использованы советские ракеты "Катюша", которые состояли на вооружении Красной армии во время Второй мировой войны. Система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и ни одна из них не упала на территорию посольства.

