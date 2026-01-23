"Посмотрим, что произойдет": Трамп заявил, что США направляют большие силы в Иран

Во время общения с журналистами президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он заявил о передвижении американских сил в направлении Ирана: в регионе сосредоточены "большие военные ресурсы".

Видео дня

При этом Трамп предпочитает избегать прямого конфликта с Тегераном. Трансляция заявлений главы Белого дома велась на официальных ресурсах его администрации, в частности на Youtube.

Что известно

По словам президента США, сейчас Вашингтон сосредоточил значительные ресурсы в регионе с целью обеспечения контроля над ситуацией и для защиты интересов страны. И перемещение сил продолжается.

"У нас большая флотилия, направляющаяся в этом направлении, и посмотрим, что произойдет. У нас большие силы, идущие в сторону Ирана", – отметил Трамп.

Он дал понять, что сосредоточение американских сил имеет превентивный характер и направлено на сдерживание возможных угроз со стороны Ирана.

Сейчас американские военные следят за развитием ситуации, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на действия Тегерана и минимизировать риски для гражданской и военной инфраструктуры.

"Но мы очень внимательно за ними следим", – заявил Трамп.

Ранее OBOZ.UA писал, что Трамп ответил на ряд провокационных заявлений Хаменеи. По мнению президента США, "пришло время Ирану искать нового лидера".

В то же время на фоне заявлений президента США о том, что он "остановил смерти" в Иране, стало известно, что, по минимальным оценкам, количество погибших на протестах в Иране выросло до пяти тысяч – и режим не отказался от намерения казнить активистов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!