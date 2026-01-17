'Пришло время Ирану искать нового лидера': Трамп ответил на ряд провокационных заявлений Хаменеи

Президент США Дональд Трамп выступает за смену власти в Иране и конец 37-летнего правления аятоллы Али Хаменеи. Последний, по словам главы Белого дома, виноват в "полном уничтожении страны".

Об этом республиканец заявил в субботу, 17 января, изданию Politico. Этот комментарий Трамп дал после резких высказываний Хаменеи, в частности обвинений в ответственности за смертельное насилие и беспорядки в Исламской Республике Иран.

"Мы признаем президента США виновным в жертвах, убытках и клевете, которые он нанес иранской нации", – писал аятолла в соцсети X.

В другой публикации иранский лидер заявил об "ужасной клевете" Трампа, потому что тот якобы неправильно охарактеризовал "насильственные группы" (то есть протестующих) как представителей иранского народа.

Ответ Дональда Трампа

"Пришло время Ирану искать нового лидера", – сказал президент Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что нынешняя иранская власть полагается на репрессии и насилие для управления.

"Как лидер страны, он (Хаменеи. – Ред.) виновен в полном уничтожении страны и применении насилия на уровне, которого раньше не было. Для того, чтобы страна функционировала, – даже если эта функция выполняется на очень низком уровне, – руководство должно сосредоточиться на надлежащем управлении своей страной, как я это делаю с Соединенными Штатами, а не на убийстве людей тысячами, чтобы сохранить контроль", – добавил республиканец.

"Лидерство – это об уважении, а не о страхе и смерти", – отметил он.

Далее Трамп перешел на личное. "Этот человек – больной человек, который должен должным образом управлять своей страной и прекратить убивать людей. Его страна – худшее место для жизни в мире из-за плохого руководства", – сказал политик, имея в виду Хаменеи и Иран.

