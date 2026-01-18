Количество погибших на протестах в Иране возросло до пяти тысяч: возможны казни – Reuters

Во время масштабных протестов в Иране по меньшей мере погибли пять тысяч человек. Из них около 500 погибших – силовики Корпуса стражей исламской революции.

Об этом сообщает агентство Reuters. Такое количество погибших подтвердили иранские власти, возложив ответственность за гибель "невинных иранцев" на"террористов и вооруженных мятежников".

В то же время по сообщению правозащитной группы HRANA, которая базируется в США, количество погибших составляет 3308 человек, еще 4382 случая проверяются. Аналитики группы уже подтвердили более 24 тысяч арестов.

Иранский чиновник на правах анонимности сказал агентству, что одни из самых ожесточенных столкновений и наибольшее количество погибших были зафиксированы в курдских районах на западе Ирана.

"Ожидается, что окончательное количество жертв существенно не будет расти", – сказал чиновник.

Режим аятоллы Али Хаменеи регулярно обвиняет в беспорядках "внешних врагов" страны, в частности Израиль, который является заклятым противником Исламской Республики.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил за смену власти в Иране и конец 37-летнего правления Али Хаменеи. Последний, по словам главы Белого дома, виноват в "полном уничтожении страны", а его режим полагается на репрессии и насилие для управления.

В то же время глава иранского Минюста, Амирхоссейн Рахими цинично высказался в сторону протестующих, заявив, что каждый, кто вышел на улицы и был арестован после призывов шаха в изгнании Резы Пехлеви, является преступником.

Как сообщал OBOZ.UA, Вашингтон обращался к союзникам с просьбой предоставить разведданные о потенциальных целях в Иране. Возможные удары будут направлены на руководство силовых структур, причастных к гибели протестующих и военную инфраструктуру. До этого Дональд Трамп призвал продолжать протесты, заявив, что "помощь уже в пути".

