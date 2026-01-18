Послы ЕС срочно соберутся 'без гаджетов' для обсуждения таможенных угроз Трампа – медиа

Евросоюз в целом довольно резко отреагировал на сенсационное заявление США о введении пошлин, связанное с военным присутствием Европы в Гренландии. Однако общая позиция ЕС еще не определена. Поэтому уже сегодня, 18 января, послы Евросоюза соберутся на внеочередное заседание из-за указанного заявления президента США Дональда Трампа.

Об этом рассказывает европейский вещатель, который ссылается на сообщение Кипра, текущего председателя Совета ЕС. Как отмечается, внеочередная встреча послов ЕС состоится "без гаджетов" – то есть, без записи и любых сообщений от участников во время мероприятия.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп пригрозил Швеции, Франции, Германии, Великобритании и другим (всего восьми европейским странам) дополнительными тарифами – сначала в размере 10% уже с 1 февраля этого года, и они должны вырасти до 25% в июне, пока США не возьмут под контроль Гренландию.

Тарифы американский президент хочет применить против европейских стран, участвующих в военных учениях НАТО "Арктическая выносливость", которые сейчас проводятся в Гренландии.

Напомним, что американцев также приглашали принять участие в указанных учениях, которые европейский вещатель называет "в значительной степени символическими".

Подрыв трансатлантических отношений

"Тарифы подорвут трансатлантические отношения и рискуют привести к опасной спирали эскалации. Европа будет оставаться единой, скоординированной и преданной защите своего суверенитета. ЕС полностью солидарен с Данией и народом Гренландии", – заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста в совместном заявлении.

Они подчеркнули, что "предварительно скоординированные военные учения союзников отвечают потребности укрепления безопасности в Арктике", и "не представляют угрозы ни для кого".

Отдельно фон дер Ляйен и Коста дипломатично отметили, что "диалог остается важным, и мы стремимся развивать процесс, начатый на прошлой неделе между Данией и США".

Возмущение Европы

Президент Финляндии Александр Стубб, которого считают ключевым собеседником Трампа в Европе, заявил, что "среди союзников вопрос лучше всего решать путем обсуждения, а не давлением".

Другие лидеры ЕС выступили со значительно более жесткой реакцией, назвав действия Трампа шантажом.

"Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон, назвав тарифные угрозы "неприемлемыми".

Премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что любые действия в Гренландии являются "исключительно делом ЕС", а Европа "не поддастся на шантаж".

Аналогичные слова использовал его британский коллега Кир Стармер. Он также отметил, что будущее Гренландии является делом исключительно гренландцев и датчан.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Канады Марк Карни предупредил, что решение о том, кому принадлежит Гренландия, будет принимать не президент США. Право определять будущее острова имеют сама Гренландия и Дания.

Отметим: чтобы защитить Гренландию от Соединенных Штатов, Европа может воспользоваться тремя сценариями. По крайней мере, так считают специалисты в The Economist.

